尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！

香港餐飲消費向來被認為價格不菲，尤其在核心旅遊區。然而，近日有一名內地小紅書博主在尖沙咀一間坐擁維港景色的餐廳，發現多款點心僅售7港元。博主將這次經歷分享至社交平台後，其「震撼性」的低廉價格隨即引起網民熱議，直呼「離譜」！

尖沙咀海景點心低至$7 小紅書博主疾呼：居然有這種好地方

一位廣州旅遊美食博主「綽敏吃遍全廣州」近日在小紅書平台發文，分享其在香港的「奇遇」。該博主在帖文中興奮地寫道：「我的消費觀崩塌了... HK尖沙咀居然還有這種好地方... 無遮蔽維港景色！ ！ ！ 點心才7-9hkd... 物價真的震驚我了！ ！ ！」從她分享的點心紙可見，「懷舊馬拉糕」、「香滑芝麻卷」、「晶瑩蝦餃皇」等點心，在星期一至五的指定時段僅售7至8港元。博主表示自己「盲點幾款點心都沒踩雷」，認為是可以「n刷（重複光顧）的一家」。當被網民問及結帳金額時，她透露兩人用餐僅消費了「一百多一點點」，味道方面則表示「整體來說味道可以的」。

內地網民驚訝 「比廣州早茶仲平」

博主在留言中透露，這間海景點心位於北京道1號8樓，同一品牌在銅鑼灣時代廣場亦有分店。這則分享迅速在網上發酵，大批網民對此感到難以置信。不少人驚訝於在尖沙咀這樣的黃金地段，竟能以如此低廉的價格享用點心和海景，留言稱「這家非常划算」、「太便宜了啊啊啊啊啊啊想吃」。更有來自廣州的網民表示：「離譜，比廣州早茶仲平」，認為價格比以早茶文化聞名的廣州還要便宜。亦有香港網民指出，雖然點心份量可能是「迷你版」，但認為「好啱一個人飲茶喎， 可以叫多幾款點心」，而且「就算不是很好吃，我覺得吃風景也夠了」。



圖片來源：獨自去偷fun呀＠小紅書