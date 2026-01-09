Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！

飲食
更新時間：13:18 2026-01-09 HKT
發佈時間：13:18 2026-01-09 HKT

香港餐飲消費向來被認為價格不菲，尤其在核心旅遊區。然而，近日有一名內地小紅書博主在尖沙咀一間坐擁維港景色的餐廳，發現多款點心僅售7港元。博主將這次經歷分享至社交平台後，其「震撼性」的低廉價格隨即引起網民熱議，直呼「離譜」！

尖沙咀海景點心低至$7 小紅書博主疾呼：居然有這種好地方

一位廣州旅遊美食博主「綽敏吃遍全廣州」近日在小紅書平台發文，分享其在香港的「奇遇」。該博主在帖文中興奮地寫道：「我的消費觀崩塌了... HK尖沙咀居然還有這種好地方... 無遮蔽維港景色！ ！ ！ 點心才7-9hkd... 物價真的震驚我了！ ！ ！」從她分享的點心紙可見，「懷舊馬拉糕」、「香滑芝麻卷」、「晶瑩蝦餃皇」等點心，在星期一至五的指定時段僅售7至8港元。博主表示自己「盲點幾款點心都沒踩雷」，認為是可以「n刷（重複光顧）的一家」。當被網民問及結帳金額時，她透露兩人用餐僅消費了「一百多一點點」，味道方面則表示「整體來說味道可以的」。

內地網民驚訝 「比廣州早茶仲平」

博主在留言中透露，這間海景點心位於北京道1號8樓，同一品牌在銅鑼灣時代廣場亦有分店。這則分享迅速在網上發酵，大批網民對此感到難以置信。不少人驚訝於在尖沙咀這樣的黃金地段，竟能以如此低廉的價格享用點心和海景，留言稱「這家非常划算」、「太便宜了啊啊啊啊啊啊想吃」。更有來自廣州的網民表示：「離譜，比廣州早茶仲平」，認為價格比以早茶文化聞名的廣州還要便宜。亦有香港網民指出，雖然點心份量可能是「迷你版」，但認為「好啱一個人飲茶喎， 可以叫多幾款點心」，而且「就算不是很好吃，我覺得吃風景也夠了」。


圖片來源：獨自去偷fun呀＠小紅書

 

同場加映：連鎖酒家再破底價！阿拉斯加長腳蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鴨/東星斑$108起

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
14小時前
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
17小時前
71歲TVB「億萬綠葉」健康亮紅燈？身形再度暴瘦惹人憂 吸金力驚人仍被兒子疏離嫌棄
71歲TVB「億萬綠葉」健康亮紅燈？身形再度暴瘦惹人憂 吸金力驚人仍被兒子疏離嫌棄
影視圈
4小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
22小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
20小時前
傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國
傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國
即時國際
3小時前
韓國飛香港一載客284人客機飛行途中機艙內起火。 韓亞航空FB
韓亞航空驚魂｜飛香港載284人客機艙內起火 因「尿袋」自燃惹禍
即時國際
4小時前
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
2小時前
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
影視圈
18小時前