麥當勞1月1日全日早餐！McGriddles/珍寶套餐元旦24小時供應 1招再減$5

飲食
更新時間：15:40 2025-12-30 HKT
發佈時間：15:40 2025-12-30 HKT

新年第一餐食乜好？麥當勞2026年元旦限定「全日早餐」，由1月1日凌晨12時起全日供應，讓你由朝到晚都能品嚐到經典的早餐美味！今年除了有人氣高企的珍寶套餐外，更首次加入新成員「煙肉蛋McGriddles」，套餐優惠價由$37起，於PayMe領取優惠券後再減$5，即睇下文了解優惠詳情。

麥當勞早餐新年全日供應！全新煙肉蛋McGriddles/珍寶套餐$37起

踏入2026年，麥當勞為大家帶來了全新驚喜——「煙肉蛋McGriddles」隆重登場，這款新品的靈感源自經典的煙肉蛋漢堡，漢堡扒換上注入了楓糖漿的香軟班戟，搭配香煎至金黃微脆的煙肉、嫩滑雞蛋和軟滑芝士，每一口都充滿鹹甜交織的豐富層次感，重新演繹了經典的美味。套餐優惠價為$37起，配上外脆內軟的脆薯餅和醒神飲品。

除了矚目新品，當然不少得每年元旦都引頸以待的「珍寶套餐」，套餐同樣以優惠價$37於元旦日全日供應，包括嫩滑炒蛋、滋味豬柳、熱烘烘的英式鬆餅及鬆軟的熱香餅，份量十足，絕對能滿足你的胃口。你可以隨個人喜好，為熱香餅配上經典糖漿或香甜奶醬，再呷一口香濃的McCafé金獎咖啡，為新一年注入滿滿元氣。

 

麥當勞4款人氣漢堡早餐$35！1招再減$5

元旦過後意猶未盡？由1月2日起，McGriddles系列共四款漢堡將於早餐時段強勢列陣，包括「楓糖班戟豬柳漢堡」、「楓糖班戟豬柳蛋漢堡」及「楓糖班戟脆雞漢堡」。其中「楓糖班戟豬柳漢堡」及「楓糖班戟脆雞漢堡」套餐更以$35優惠價發售，讓你以超值價錢，延續這份鹹甜交織的美味。

此外，1月2日至1月15日，顧客可登入PayMe App搶領$5麥當勞快閃優惠券。領券後，凡於麥當勞餐廳或麥當勞App消費滿$40或以上，並使用PayMe付款，優惠券便會自動扣減！

 

資料來源：McDonald's

 

同場加映：麥當勞除夕一連3日優惠！早餐減$5+超值套餐減$8 人氣飽餐加雞翼$45

