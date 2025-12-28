麥當勞除夕一連3日優惠！早餐減$5+超值套餐減$8 人氣飽餐加雞翼$45

麥當勞除夕優惠｜來到2025年尾聲，各大食肆都紛紛推出優惠與市民一起狂歡倒數。連鎖快餐店麥當勞亦推出終極2025壓軸優惠，於年尾最後3天，一連推出3大抵食優惠，包括早晨套餐減$5、超值套餐減$8，以及限定$45四道菜套餐，有巨無霸、雙層魚柳飽等招牌飽外，再加脆香雞翼、薯條汽水，與食客歡渡倒數大除夕！

麥當勞2025終極除夕優惠！早晨套餐減$5+超值套餐減$8

連鎖快餐店麥當勞於12月29日至31日期間，推出一連3日的「終極 2025 壓軸優惠」，食客於4am至11am於麥當勞App內，可領取「指定超值早晨套餐減$5」的電子優惠券。購買豬柳蛋漢堡餐、火腿扒芝士飽套餐、魚柳飽套餐、炒雙蛋飽套餐、珍寶套餐、精選早餐套餐、板燒雞扭粉套餐或豬柳蛋扭扭粉超值早晨套餐等，均可減$5，全部套餐會配上脆薯餅及飲品。

至於於11am後，亦可領取「指定超值套餐減$8」優惠券，適用於多款超值套餐，例如巨無霸、雙層芝士孖堡、板燒雞腿飽、脆香雞翼、蘑菇安格斯、芝士安格斯超值套餐等，配上薯條及汽水，可獲減$8的優惠。

驚喜加碼！$45歎盡四道菜滋味大餐

除早午晚套餐優惠外，麥當勞App同步推出新一輪限時驚喜「$45四道菜套餐」，同樣於11am後供應。食客可從三款主食中任選其一，包括雙層魚柳飽、板燒雞腿飽或巨無霸超值套餐，並額外配搭2件脆香雞翼。一個價錢，便能一次過品嚐漢堡飽、薯條、汽水及雞翼，享受豐富四道菜盛宴，為2025年劃上滿足的句號。

麥當勞「終極 2025 壓軸優惠」

2大連鎖快餐店優惠 永年士多／大家樂

1. 永年士多︰ 經典麵套餐買1送1

著名連鎖麵店「永年士多」將於12月31日晚上6時至8時半，推出App會員限定的「永年經典麵套餐」買一送一快閃優惠。堂食或外賣均可以$68優惠價，歎到兩碗經典麵及兩杯飲品。其經典麵以入味豬腸、彈牙魷魚、鳳爪、雞翼尖及清甜蘿蔔等5款配料聞名，配上濃郁湯底，滋味無窮。現有會員及新登記會員同樣可享用優惠，新會員更可額外獲贈高達$220迎新禮遇。

2. 大家樂︰App限定$110歎二人餐

大家樂皇牌焗飯系列推出eatCDC App限定優惠。由即日起至2026年2月23日，於eatCDC App或網站購買「香蒜芝士汁焗海鮮飯二人餐券」，即可以優惠價$110（原價$124）換購二人餐。套餐包括焗飯兩客、油菜一客及飲品兩杯。焗飯可選全新推出的香蒜芝士汁焗海鮮飯或經典一哥焗豬扒飯，一次過滿足不同願望。優惠適用於午市及晚市，堂食外賣均可。

資料來源︰McDonald's、大家樂 Café de Coral、永年士多 wingninnoodle