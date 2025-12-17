麥當勞大派優惠！1隱藏方法享免費薯條/新地/蘋果批/$10現金券 手機App專享

麥當勞手機App大派優惠！麥當勞手機應用程式（App）近日推出了一款名為「麥麥配」的互動小遊戲，讓顧客在享受美食之餘，還能透過簡單有趣的挑戰贏取多款人氣美食及折扣優惠。遊戲簡單好玩，成功過關更可隨機獲得各種優惠券，包括免費新地、免費薯條、$10現金券等，為生活增添一點小確幸！

麥當勞大派豐富獎賞！「麥麥配」遊戲玩法大公開

「麥麥配」遊戲的設計考驗玩家的眼明手快。其玩法類似經典的「三消」遊戲，玩家需要在限定時間內，透過移動漢堡、薯條、飲品等美食圖示，將三個或以上相同的圖示連成一線即可消除得分。若能一次過移動四個或以上的圖示，更可以一次過消除整行或整列，瞬間獲得更高分數。遊戲的目標是在限時內消除指定數量的食物圖示以成功過關，玩法簡單直觀，卻充滿挑戰性，讓人一玩就停不下來，無論是在等車還是午休的零碎時間，都非常適合用來消遣一番。

闖關成功即獲豐富獎賞 免費新地/薯條/現金券

「麥麥配」遊戲的最大吸引力，莫過於其豐富的獎賞。玩家只要成功挑戰，便有機會獲得一系列的電子優惠券。從目前玩家分享的戰利品可見，獎品陣容相當吸引，當中包括「全單買滿$30即送細薯條」，讓你在下午茶時段（下午2時至6時）輕鬆加配一份金黃酥脆的薯條；還有更實惠的「全單買滿$80減$10」現金券，無論是與朋友分享套餐，還是家庭聚餐，都能節省更多。其他潛在獎賞還包括免費新地、蘋果批等，每次過關都充滿驚喜。不少網民興奮分享心得：「App個遊戲原來送咁多嘢」，但同時提醒「想食前一日先好玩」。根據官方條款，優惠券的實際有效期為兩天，讓大家有更充裕的時間規劃自己的美食行程。

麥當勞「麥麥配」手機遊戲優惠

活動平台： 麥當勞手機App

遊戲名稱： 麥麥配

參加資格： 所有用戶必須登入麥當勞App方可參與遊戲並獲得獎勵。

優惠詳情：

會員每日可獲一次遊戲機會，直至挑戰失敗為止，機會將於每日凌晨自動重置。

每成功通過5個關卡，即可獲得優惠券獎賞。獎賞一經發放，即使重玩同一關卡，亦不會再次獲得獎勵。

贏得的優惠券將會即時存入會員的麥當勞App帳戶內。

有效期限： 優惠券自發放日起計，有效期限為2天。

條款細則：