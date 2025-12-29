連鎖快餐店長者優惠！元旦夜晚市全單75折 全線分店堂食+外賣有得減

連鎖快餐店美心MX以多元化的餐點選擇和穩定可靠的品質，成為許多家庭和上班族的用餐首選。踏入2026年，美心集團繼續關懷銀髮族，宣布將於1月1日（四）再度推出大受歡迎的長者專享晚市優惠，樂悠咭及長者咭持有人能以75折的優惠價格，盡享多款經典港式美食，與親朋好友溫馨共度新年第一天。

美心MX 長者優惠2026！晚市堂食+外賣全單75折

美心MX長者優惠全線分店適用

本周四（1月1日），長者只需在下午5時後前往指定分店，並在結賬時向店員出示有效的長者咭、樂悠咭或長者八達通，即可立享晚市75折優惠，無論是堂食還是外賣，各式主餐牌上的美食均適用。需要留意的是，每張單一發票最多只能使用此優惠一次，並不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、優惠套餐、晚市小菜外賣2人餐等。

美心MX及美心Food²的分店網絡遍佈港九新界，方便各位老友記在鄰近社區輕鬆用餐，店內餐牌包羅萬有，從家傳戶曉的招牌燒味，如蜜汁叉燒、燒肉，到鑊氣十足的焗豬扒飯，每一口都是香港人熟悉的味道。

美心MX長者優惠詳情

優惠期限： 2026年1月1日（星期四）5pm後

適用分店：全線美心MX（西九高鐵站店除外）及美心Food²分店

備註：每張單一發票最多只能使用此優惠一次。優惠不可兌換成現金，也不能與其他推廣優惠或折扣同時使用。

2大連鎖快餐店長者優惠 大家樂/一粥麵

1. 大家樂 茶市減$3

大家樂推出長者專屬優惠活動，由即日起直至2025年12月31日。持有效長者咭的顧客，在茶市時段出示咭件並於收銀處消費滿$40，即可扣減$3。此外，已透過大家樂手機應用程式完成長者咭認證的會員，於午市或晚市消費滿$30，便可獲贈一份指定的免費食品。

2. 一粥麵 免費飲品

顧客使用有效長者咭、長者八達通或樂悠咭付款，在早市或茶市時段選購任何一款粥麵套餐或單點主食（不包括小食及飲品），即可獲贈一杯免費茶、咖啡或熱飲。