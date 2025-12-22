連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定

深受港人歡迎的連鎖快餐店美心MX，分店遍布全港，為繁忙的都市人提供各式各樣的美食。今個聖誕及新年，美心MX特別推出期間限定快閃優惠，由早餐到晚餐，全日以震撼價$29起，讓食客與親朋好友於佳節盡情享受美食，即睇內文優惠詳情！

美心MX聖誕新年限定快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起

由即日起至2026年1月4日，連鎖快餐店美心MX會推出聖誕新年期間的限定快閃優惠，包括4款指定超值套餐，於早、午、下午茶及晚餐時段輪流供應。先有早市特價錢，正所謂一日之計在於晨，顧客只需以$33即可享用脆炸魚柳或雞扒，配上一碗火腿通粉及鬆軟甜餐包，還有一杯醒神的熱茶或咖啡，是上班族或學生哥每天美好的開始。

午市則有$39的蜜味燒雞髀，配上3款經典港式碟頭飯選擇，包括粟米肉粒、免治牛肉或麻婆豆腐飯，並附茶或咖啡，絕對是物超所值。下午茶時段想輕鬆一下？可選$29茶餐優惠，享用一碗迷你燒味湯米線，配上一杯茶或咖啡。至於晚市就有份量十足的鮮茄焗豬扒飯，只需$49。這道經典的港式美食，以厚切豬扒配上酸甜開胃的番茄醬汁及芝士焗製而成，連茶、咖啡或凍飲，以及一份雜果啫喱，為晚餐劃上完美句號。

美心MX聖誕新年限定快閃優惠

2大連鎖快餐店精選優惠 大快活/八方雲集

1. 大快活︰長者專屬減$6優惠

連鎖快餐店大快活由即日起至2026年1月4日期間，推出一項專為長者設計的加碼優惠，以共度聖誕及新年兩個溫馨節日。優惠期間持有「快活關愛長者咭」的長者顧客，於任何分店消費，結帳時只需出示該咭，便可享用即時減$6優惠。

2. 八方雲集︰長者$15歎餛飩湯豆漿

連鎖店八方雲集即日起推出長者下午茶優惠，只需$15即可享用餛飩湯套餐，包括主角「珍珠餛飩湯」，即是外型小巧精緻的餛飩，每粒都包著新鮮豬肉餡料，鮮甜不油膩。套餐還搭配一杯經典豆漿，店家的豆漿以香醇順滑聞名，有濃郁黃豆香，既清爽又解膩，是老友記健康實惠的選擇。

資料來源︰美心MX (Maxim's MX)、大快活 Fairwood