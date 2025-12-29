連鎖茶餐廳長者優惠！樂悠咭/長者咭茶餐減$3 全線多間分店適用

最近，銀龍特別為長者們推出貼心優惠，讓老友記們能以更實惠的價錢，享受一頓悠閒的下午茶。由即日起，凡持有長者咭或樂悠咭的老友記，於指定時段到店內享用下午茶套餐，即可享受$3的折扣優惠，即睇下文了解優惠詳情。

銀龍長者優惠！樂悠咭/長者咭茶餐減$3

全新長者優惠 全線銀龍茶餐廳/冰室適用

即日起，長者只要於下午2時30分至晚上6時的下午茶時段，到訪銀龍飲食集團旗下銀龍、茶魚飯后、潮味工房、泰平山等餐廳，並堂食惠顧任何下午茶套餐，在付款時出示長者咭或樂悠咭，即可立減$3，讓老友記以更實惠的價格，享用西多士、奶油脆豬、生炸雞髀等充滿地道風味的美食。

值得一提的是，每位長者每次只能享用優惠一次，並且不能與其他折扣、推廣或優惠同時使用。各位老友記不妨把握機會，到附近的銀龍分店，享受一頓美味又窩心的下午茶。

銀龍長者優惠詳情

優惠時段： 2:30pm-6pm

適用門市：銀龍、茶魚飯后、潮味工房、泰平山、銀龍冰室、ONE BAKERY

備註：優惠只適用於堂食

2大連鎖店長者優惠 大家樂/美心MX

1. 大家樂 免費小食/茶市減$3

從即日起至12月31日，凡在大家樂的茶市出示有效長者咭，並在收銀處進行滿$40的消費，即可享受即時減$3的優惠。此外，已在大家樂手機應用程式進行認證的長者會員，於午市或晚市消費滿$30，還能獲得一份指定免費食品。

2. 美心MX 指定日子晚市75折

持有長者咭、樂悠咭或長者八達通的長者顧客，在美心MX的指定分店消費任何食品，將能享受三項專屬優惠，包括早市茶市時減$3、午市及晚市時段的減$6。此外，每月的第一個星期四，長者在晚市消費還可享全單75折的驚喜優惠。

資料來源：銀龍飲食集團 Ngan Lung Catering Group