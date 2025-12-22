Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享

飲食
更新時間：16:54 2025-12-22 HKT
發佈時間：16:54 2025-12-22 HKT

來自台灣的連鎖餐飲品牌「八方雲集」，以其親民的價格和穩定的品質，一直深受香港市民歡迎，無論是招牌鍋貼還是皮薄餡靚的水餃，都是許多人解決正餐或下午茶的暖心選擇。最近，八方雲集特別為長者朋友推出專屬的下午茶優惠，只需$15即可享用一份溫暖的餛飩湯套餐，讓銀髮一族在午後時光又多一個實惠又美味的歇腳點。

八方雲集推長者下午茶優惠｜$15經典珍珠餛飩湯 啖啖鮮味

今次八方雲集長者優惠的主角是「珍珠餛飩湯」，是八方雲集的其中一款人氣湯品。所謂「珍珠」，指的是餛飩的外型小巧精緻，猶如一顆顆珍珠。每一顆餛飩都包著新鮮調製的豬肉餡料，餡料比例恰到好處，味道鮮美而不油膩。餛飩皮薄而滑溜，入口即化，配上清澈而不失濃郁的湯頭，再撒上紫菜與蔥花提鮮，構成一碗暖心又暖胃的輕食。對於胃口不大的長者來說，這碗份量適中的餛飩湯，既能滿足口腹之慾，又不會帶來飽滯感。

配搭香滑豆漿 健康輕食之選

套餐中搭配的飲品是經典的豆漿，這也是中式點心的最佳拍檔。八方雲集的豆漿以其香醇順滑的口感而聞名，帶有濃郁的黃豆香氣，清爽解膩。豆漿富含植物蛋白質，營養價值高，與熱騰騰的餛飩湯組合成一個均衡的下午茶餐，為老友記提供一個既健康又實惠的輕食選擇。

樂悠咭持有人限定！

是次優惠專為持有「樂悠咭」的長者而設，在下午2時30分至5時30分推廣時段內，長者只需在點餐時出示樂悠咭，即可以$15的優惠價享用「珍珠餛飩湯配豆漿」套餐。

 八方雲集長者優惠詳情

  • 日期： 逢星期一至星期五 (公眾假期除外)
  • 供應時段： 下午2時30分至5時30分
  • 條款及細則：
    • 長者須在點餐時出示有效的樂悠咭。
    • 此優惠不得與其他推廣同時使用。
    • 此優惠只限樂悠咭持有人本人享用。

 

同場加映！２大快餐長者優惠

1. 大快活推出長者專屬加碼優惠 聖誕新年享$6折扣

大快活近日推出專為長者設計的額外關懷優惠，活動時間由2025年12月22日起至2026年1月4日，剛好涵蓋聖誕節與新年兩個重要節慶。長者只需在用餐時出示「快活關愛長者咭」，便可於單一發票享用$6折扣優惠。無論是與家人朋友一同聚餐，還是獨自享用，都能以更優惠價格品嚐大快活的多款招牌美食。

2. 美心MX長者專屬優惠 每月首個星期四全單享75折

由即日起至2025年12月31日，美心MX推出針對長者的三重優惠活動。持有長者咭、樂悠咭或長者八達通的長者，在美心MX分店（機場分店除外）消費任何食品，即可享用以下優惠。每日早市及茶市時段可減$3，午市及晚市時段則減$6。此外，每月首個星期四的晚市時段，更可享全單75折優惠。此優惠同樣適用於美心Food²全線分店（機場美心MX除外）。

延伸閱讀：連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記

 

