Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記

飲食
更新時間：12:52 2025-12-22 HKT
發佈時間：12:52 2025-12-22 HKT

近年，許多酒樓都推出各種特價菜品吸引顧客。一名網民近日在社交平台分享，他陪同長者親友到黃大仙富臨皇宮飲茶，點選多款特價菜餚及點心組合，其中包括每隻僅售$18的乳鴿、$198一份的蝦伊麵搭配四款點心，以及$38.8的及第粥等選擇，更提供長者茗茶$2優惠

富臨皇宮午市推乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心！長者茶位$2

網民大讚：平過去茶記

日前，有網民在Facebook群組「香港酒樓關注組」發帖，分享近日與長者親友一同光顧黃大仙新光中心富臨皇宮飲茶的體驗。該名網民表示，他們點選了多款特價菜餚，其中$18一隻的乳鴿備受讚賞，「上枱時仲係熱辣辣出煙」，雖然不設切件服務，只提供剪刀讓食客自行剪切，但相比市面其他酒樓動輒$30以上，性價比極高。

此外，他們選了$198的點心組合，包含一碟粉麵及四款精選點心，如珍寶蝦伊麵、蜜汁叉燒腸、醬王蒸豬手、燒賣王等。網民形容珍寶蝦伊麵「蝦肉彈牙鮮甜」，雖然份量稍少，但湯底濃郁。他又特別推薦生滾及第粥「足料好夠味」，一碗僅$38.8，已足以供六人分享。茶位方面，長者只需$2，網民總結整桌消費，五人埋單合共$443，「除返開平過去茶記」。

 

資料來源：香港酒樓關注組

 

同場加映：連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
21小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
2025-12-21 12:39 HKT
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
23小時前
警方拘捕15人，檢獲大批證物。梁國峰攝
01:28
上環10億日圓劫案│警方拘15人涉串謀行劫 包括主腦及落手劫匪 未起回巨款
突發
1小時前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
23小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
4小時前
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱 早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
3小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
18小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
15小時前
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-21 13:24 HKT