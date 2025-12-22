連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記

近年，許多酒樓都推出各種特價菜品吸引顧客。一名網民近日在社交平台分享，他陪同長者親友到黃大仙富臨皇宮飲茶，點選多款特價菜餚及點心組合，其中包括每隻僅售$18的乳鴿、$198一份的蝦伊麵搭配四款點心，以及$38.8的及第粥等選擇，更提供長者茗茶$2優惠。

富臨皇宮午市推乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心！長者茶位$2

網民大讚：平過去茶記

日前，有網民在Facebook群組「香港酒樓關注組」發帖，分享近日與長者親友一同光顧黃大仙新光中心富臨皇宮飲茶的體驗。該名網民表示，他們點選了多款特價菜餚，其中$18一隻的乳鴿備受讚賞，「上枱時仲係熱辣辣出煙」，雖然不設切件服務，只提供剪刀讓食客自行剪切，但相比市面其他酒樓動輒$30以上，性價比極高。

此外，他們選了$198的點心組合，包含一碟粉麵及四款精選點心，如珍寶蝦伊麵、蜜汁叉燒腸、醬王蒸豬手、燒賣王等。網民形容珍寶蝦伊麵「蝦肉彈牙鮮甜」，雖然份量稍少，但湯底濃郁。他又特別推薦生滾及第粥「足料好夠味」，一碗僅$38.8，已足以供六人分享。茶位方面，長者只需$2，網民總結整桌消費，五人埋單合共$443，「除返開平過去茶記」。

資料來源：香港酒樓關注組