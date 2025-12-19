Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜灣酒樓晚市優惠！蒸魚/豉油雞/乳豬$39起 網民試食後大讚：啖啖肉

更新時間：15:56 2025-12-19 HKT
發佈時間：15:56 2025-12-19 HKT

多間酒樓近期紛推點心及小菜優惠吸引食客光顧。位於土瓜灣的盈苑海鮮酒家推出晚市「六選一」優惠，每晚提供多款海鮮、燒味以及精選小炒菜式，包括清蒸沙巴龍躉、白灼海蝦、豉油雞等，價格僅需$38起，有網民親身試食後表示，菜式不僅價格親民，而且份量十足、肉質豐富。

盈苑海鮮酒家位於土瓜灣欣榮商場，主打傳統粵菜風味，同時提供多款即蒸點心及時令小炒。酒樓近日於晚飯時段推出「六選一」優惠，涵蓋多款海鮮、燒味及湯品，每款均由師傅用心炮製，保留食材原汁原味，讓食客以親民價格享受傳統滋味。

優惠包括肉質細嫩鮮甜的清蒸沙巴龍躉；彈牙爽口的白灼海蝦；外脆內嫩的堂剪BB豬；香氣撲鼻的頭抽豉油雞等，以低至$39的優惠價供應。值得一提的是，此「六選一」優惠僅限晚市使用，且每款食品星期六、日及公眾假期另加$10。

盈苑海鮮酒家晚市「六選一」優惠

  • 清蒸沙巴龍躉（約1斤，6位以上可選兩條）：$68（原價$168）
  • 白灼海蝦：$68（原價$198）
  • 南非鮑扣玉掌（2位起計）：$58/位（原價$108）
  • 堂剪BB豬（2-4位半隻、5位以上1隻）：$198/半隻 $368/隻（原價$388/半隻 $688/隻）
  • 頭抽豉油雞（2-4位半隻、5位以上1隻）：$39/半隻 $78/隻（原價$208/半隻 $408/隻）
  • 濃湯雜煲翅：$398/份（原價$688）


網民大讚：啖啖肉

有網民更在Threads上發帖讚賞酒樓的高性價比，他在日前親身到盈苑海鮮酒家後，品嚐了沙巴龍躉及雜菜煲，並形容蒸魚「啖啖肉」、雜菜煲份量足，「多到可以四個人分」，最終二人用餐埋單約$200。該名網民亦在文中感嘆，當晚酒樓內顧客不多，即使推出多項優惠仍難以吸引人流，並表示「生意難做，客人稀少，擔心酒樓結業」。

 

盈苑海鮮酒家

  • 地址：土瓜灣馬頭角道33號欣榮商場1樓101號舖
  • 電話號碼：9848 5998 / 2866 9898
  • 營業時間：星期一至日 7am-3pm；6pm-10:30pm

 

資料來源：wtwasimade4

 

