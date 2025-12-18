Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔街坊酒樓超值優惠！乳鴿＋滋補靚湯$25 星期一至六午市供應

飲食
更新時間：12:16 2025-12-18 HKT
發佈時間：12:16 2025-12-18 HKT

位於大埔運頭街的粵菜酒樓「大日子酒家」，提供寬敞用餐環境和地道風味，成為區內飲茶聚餐熱門選擇。近日，酒樓更推出「滋味升級」午餐優惠，人氣紅燒乳鴿搭配滋補靚湯僅需$25，性價比極高，絕對是午間至尊享受。

大埔酒樓「大日子酒家」午市套餐優惠！乳鴿＋滋補靚湯$25

大埔酒樓「大日子酒家」午市套餐優惠！乳鴿＋滋補靚湯$25
大埔酒樓「大日子酒家」午市套餐優惠！乳鴿＋滋補靚湯$25

乳鴿套餐優惠 星期一至六午市供應

大日子酒家全新午市大優惠於星期一至六上午11時至下午1時供應，每位只需$25，即可享用紅燒乳鴿（半隻）及暖胃靚湯。紅燒乳鴿為經典粵菜之一，外皮金黃酥脆，內裡肉質鮮嫩多汁，入口滿溢香濃滷香，令人回味無窮。

為了增添變化，大日子酒家特別設計每週不同靚湯供應，四款經典湯品輪流登場，包括涼瓜排骨黃豆湯、杏汁菜膽白肺湯、花生眉豆雞腳湯及鹹菜胡椒豬肚湯，讓食客每次光顧都有新鮮感。這些湯品選用新鮮材料慢火熬製，湯頭清甜濃郁，富含滋補功效，與紅燒乳鴿互相襯托，營造暖笠笠的滿足感。

大日子酒家優惠

  • 供應時段：星期一至六 11am-1pm（星期日及公眾假期除外）
  • 地址：大埔運頭街12-18號美華大廈地舖
  • 電話：2660 9906

 

2大酒樓特價點心 逸逸居/海港

1. 黃埔逸逸居指定點心$13

黃埔逸逸居近期推出多項優惠，涵蓋早餐及午市時段，其中備受關注的活動為上午9時30分前，指定點心統一以每份$13特價供應。此外，堂食顧客可選擇以30.8元加購半斤叉燒或燒腩仔，增添用餐選擇。

2. 海港點心孖寶$34.8

海港餐廳近日推出「醒晨新孖寶」套餐，每日早上7時至11時供應，價格為$34.8，讓顧客自由挑選兩款招牌點心。選項包括上海小籠包、鮮蝦粉粿、皮蛋瘦肉粥及蜜汁叉燒腸等。

 

資料來源：大日子酒家

 

同場加映：荃灣新派酒樓早茶破底價！$10.8起歎蝦餃/燒賣/盅頭飯 粥+點心三寶$35.8

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲。
06:45
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
12小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
18小時前
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
00:43
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
突發
1小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
17小時前
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
突發
13小時前
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
樓市動向
6小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
21小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
即時娛樂
3小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
21小時前
最強小三高調晒愛富商男友激罕現真身 肯買呢樣嘢 網民呼：係愛呀！
「最強小三」高調晒愛 百億富豪男友激罕現真身 紓尊降貴買呢樣獲讚：係愛呀
影視圈
2025-12-17 11:00 HKT