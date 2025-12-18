大埔街坊酒樓超值優惠！乳鴿＋滋補靚湯$25 星期一至六午市供應

位於大埔運頭街的粵菜酒樓「大日子酒家」，提供寬敞用餐環境和地道風味，成為區內飲茶聚餐熱門選擇。近日，酒樓更推出「滋味升級」午餐優惠，人氣紅燒乳鴿搭配滋補靚湯僅需$25，性價比極高，絕對是午間至尊享受。

大埔酒樓「大日子酒家」午市套餐優惠！乳鴿＋滋補靚湯$25

大埔酒樓「大日子酒家」午市套餐優惠！乳鴿＋滋補靚湯$25

乳鴿套餐優惠 星期一至六午市供應

大日子酒家全新午市大優惠於星期一至六上午11時至下午1時供應，每位只需$25，即可享用紅燒乳鴿（半隻）及暖胃靚湯。紅燒乳鴿為經典粵菜之一，外皮金黃酥脆，內裡肉質鮮嫩多汁，入口滿溢香濃滷香，令人回味無窮。

為了增添變化，大日子酒家特別設計每週不同靚湯供應，四款經典湯品輪流登場，包括涼瓜排骨黃豆湯、杏汁菜膽白肺湯、花生眉豆雞腳湯及鹹菜胡椒豬肚湯，讓食客每次光顧都有新鮮感。這些湯品選用新鮮材料慢火熬製，湯頭清甜濃郁，富含滋補功效，與紅燒乳鴿互相襯托，營造暖笠笠的滿足感。

大日子酒家優惠

供應時段：星期一至六 11am-1pm（星期日及公眾假期除外）

地址：大埔運頭街12-18號美華大廈地舖

電話：2660 9906

2大酒樓特價點心 逸逸居/海港

1. 黃埔逸逸居指定點心$13

黃埔逸逸居近期推出多項優惠，涵蓋早餐及午市時段，其中備受關注的活動為上午9時30分前，指定點心統一以每份$13特價供應。此外，堂食顧客可選擇以30.8元加購半斤叉燒或燒腩仔，增添用餐選擇。

2. 海港點心孖寶$34.8

海港餐廳近日推出「醒晨新孖寶」套餐，每日早上7時至11時供應，價格為$34.8，讓顧客自由挑選兩款招牌點心。選項包括上海小籠包、鮮蝦粉粿、皮蛋瘦肉粥及蜜汁叉燒腸等。

資料來源：大日子酒家