麥當勞聖誕震撼優惠！$48歎麥炸雞+麥樂雞 二人餐低至$88

麥當勞聖誕優惠｜聖誕佳節將至，全城期待以美食與親朋好友歡度佳節。深受港人歡迎的連鎖快餐店麥當勞，宣佈將於12月18日起，透過其手機應用程式App推出全新的節日派對震撼優惠，讓顧客以驚喜價格享受多款人氣炸雞美食。當中重點推介$48「麥麥分享組合」，一次過品嚐兩件麥炸雞及九件麥樂雞，絕對是佳節狂歡必備之選！

麥當勞聖誕三大勞雞套餐 人均低至$44

麥當勞推出三款節日派對優惠。

為滿足不同顧客的需要，麥當勞App今次推出的節日派對優惠設有三款不同組合，不論是獨自享用，還是與摯愛分享，抑或與好友開派對，總有一款合你心意。

最矚目的「$48麥麥分享組合」，包括兩件麥炸雞及九件麥樂雞。麥炸雞更有三款口味任君選擇，包括全新升級的「原味麥炸雞」、香甜惹味的「蜜糖BBQ麥炸雞」，以及萬眾期待的「辣辣麥炸雞」，讓顧客自由配搭，盡情享受啖啖肉的快感。

若是二人同行，「$88開心歡聚二人餐」絕對是個圓滿的選擇。套餐包含兩個完整的麥炸雞（兩件）超值套餐，配上經典薯條及汽水，再額外附上九件麥樂雞，兩個人分享，人均消費只需$44，滋味又飽足。

至於壓軸登場的「$118派對狂歡組合」，最適合不過三五知己齊齊分享。組合包括一桶六件裝的麥炸雞分享桶、九件麥樂雞及四件蘋果批，鹹甜美食應有盡有，讓大家在派對中，同時以金黃香脆的炸雞和香甜暖胃的甜品滿足味蕾。

全新「辣辣麥炸雞」三倍辣度登場

除了震撼的優惠價格，麥當勞亦為一眾「無辣不歡」的顧客帶來喜訊。源自馬來西亞麥當勞的皇牌美食——「辣辣麥炸雞」將會在此次推廣中登場。這款炸雞採用了指天椒、黑椒及大蒜等調味料製成的秘製醬汁醃製，帶來比原味麥炸雞高三倍的香辣刺激，其橙紅色的香脆外層，包裹著鮮嫩多汁的雞肉，勢必讓嗜辣的粉絲一試愛上。

此外，經典的「原味麥炸雞」及「蜜糖BBQ麥炸雞」亦迎來全新升級。前者透過調整炸製時間，帶來更香脆的口感；後者則改良了裹粉工序和醃製配方，昇華了蜜糖的甜香，口感層次更為豐富。

麥當勞聖誕優惠詳情

優惠推廣期： 2025年12月18日上午11時起

獲取方式： 透過麥當勞手機應用程式App換領電子優惠券

優惠重點：

$48 麥麥分享組合（麥炸雞2件、麥樂雞9件）

$88 開心歡聚二人餐（麥炸雞(2件)套餐兩份、麥樂雞9件）

$118 派對狂歡組合（麥炸雞分享桶6件、麥樂雞9件、蘋果批4件）

條款及細則：