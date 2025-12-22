Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大快活長者優惠加碼！聖誕新年一連14日憑關愛長者咭即減$6 歎盡各款經典美食

飲食
更新時間：12:50 2025-12-22 HKT
發佈時間：12:50 2025-12-22 HKT

連鎖快餐店大快活一向是不少港人解決三餐的選擇，其菜式多樣且價錢實惠，深受食客歡迎。最近，大快活宣布推出全新的長者優惠，由12月22日起至1月4日，老友記只要出示「快活關愛長者咭」，即可在任何分店享有即減$6的折扣，讓長者倒在冬日節慶日子，仍能感受感受窩心暖意。

大快活今次專為長者而設的加碼窩心優惠，推廣期由2025年12月22日至2026年1月4日，橫跨聖誕節及新年兩個重要節日。長者們只需在惠顧時出示「快活關愛長者咭」，即可享受折扣。此優惠以單一發票計算，每次交易可享$6折扣，讓長者與親朋好友在佳節期間，能以更實惠的價錢品嚐大快活的各款美食。

未有「快活關愛長者咭」？教你如何申請賺盡著數

為了感謝長者過去為社會付出的汗水和力量，大快活自2014年起便推出「快活關愛長者咭」計劃，以表對長者的衷心感謝。持有此咭的長者，在日常消費中每次可享港幣$3現金優惠，每月優惠總值更高達港幣$300。為了惠及更多銀髮族，由2021年11月起，申請資格已擴展至60歲的樂悠咭持有人，讓更多長者能以優惠價錢享受美食。

快活關愛長者咭：網上申請

大快活聖誕長者優惠詳情

  • 優惠期限： 2025年12月22日至2026年1月4日
  • 優惠詳情： 憑「快活關愛長者咭」惠顧，即享HK$6折扣（以單一發票計算）。
  • 備注：優惠不可與其他優惠（包括「阿活爆抵價」系列）同時使用；優惠不適用於購買零售或烘焙產品。

其他連鎖快餐店節日精選優惠

１. 大家樂︰$139食二人鐵板套餐

聖誕佳節來臨，大家樂（Café de Coral）推出全新的晚市限定「咋咋淋」鐵板二人餐，為顧客在冬日帶來溫暖滋味。此款二人套餐以優惠價$139提供，包含兩份主菜、炒飯、餐湯及飲品。顧客可在多款指定鐵板主菜中自由選擇兩款，配搭兩客蛋炒飯、兩客羅宋湯，以及兩杯14安士的凍檸檬可口可樂，旨在提供一頓完整而滿足的晚餐體驗。

２. 麥當勞︰$48歎麥炸雞+麥樂雞

麥當勞即日起透過手機App推出全新節日派對震撼優惠，讓顧客以驚喜價格享受多款人氣炸雞美食，包括$48「麥麥分享組合」，可一次過歎兩件麥炸雞及9件麥樂雞，是佳節狂歡必備之選。另外還有「$88開心歡聚二人餐」及「$118派對狂歡組合」，最適合一家大細或三五知己齊齊分享。

