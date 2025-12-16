Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖安娜兩餸飯藍田開新分店！新張優惠3餸$55起 網民嘆競爭大：行幾分鐘有另一間

飲食
更新時間：15:16 2025-12-16 HKT
發佈時間：15:16 2025-12-16 HKT

近年，兩餸飯店在香港開到成行成市，甚至有不少商家「踩過界」賣兩餸飯。其中，專營西餅麵包的連鎖店「聖安娜餅屋」早在今年9月進軍「兩餸飯界」，在太子的新分店售賣韓式兩餸飯。近日，有網民發現聖安娜兩餸飯在藍田開設新分店，新張優惠三餸飯$55起，菜式選擇豐富，包括韓式炸雞、安東燉雞、雜菜粉絲等，即看下文了解詳情。

聖安娜兩餸飯藍田開新分店 新張優惠三餸$55起！

近日，有網民在Facebook群組「香港兩餸飯關注組」發文，表示連鎖餅店「聖安娜餅屋」在藍田滙景商場開設新分店，主打韓式兩餸飯便當，據網民上載的照片可見，菜式選擇頗為豐富，包括安東燉雞、雜菜粉絲、韓式炸雞，還有茄子肉餅、西芹炒鮮魷、豆腐鑲肉等家常小菜。現正推出新張優惠，三餸只需$55（原價$68），加$3可轉泡菜炒飯底。每天11時後開始供應，不設堂食，只可外賣。

網民嘆競爭大：行幾分鐘有另一間

新店開張的消息引起網民討論，有網民以貼圖表示期待，但也有網民直言價錢太貴，「唔多吸引」、「貴」；有街坊則表示步行數分鐘就有另一間定價更便宜的兩餸飯店，三餸飯33元／盒起，感嘆同區競爭愈來愈大。

聖安娜餅屋

  • 地址：藍田匯景道8號滙景廣場3樓301號舖
  • 營業時間：星期一至五 早上6時30分 至 晚上9時；星期六、日及公眾假期 早上7時 至 晚上8時
  • 電話：2340 4776

圖片及資料來源：Facebook@香港兩餸飯關注組

文：Y

