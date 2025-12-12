連鎖酒樓晚市優惠！波士頓龍蝦$128＋晚市小菜$43起 全線分店有得食

稻香集團一直以親民的價格和穩定的菜式水準，成為大眾家庭聚餐和朋友飯局的熱門選擇。最近，稻香再次推出極具吸引力的晚市限定優惠，以多款鑊氣十足的招牌菜式回饋食客，當中以僅售$128的「鍋燒惹味波士頓龍蝦」最為矚目，其他精選海鮮、煲仔菜和燒味更以低至$43的價錢發售。

稻香酒樓晚市優惠 波士頓龍蝦$128 乳鴿/雞煲/酥香肉排$43起

稻香晚市小菜優惠全線分店供應

稻香集團小菜優惠於晚上5時30分至8時30分供應，集團旗下稻香、稻香．茶居、稻香超級漁港及稻香漁港巿集全線分店均可享用。是次優惠的焦點「鍋燒惹味波士頓龍蝦」僅以$128的震撼價推出，龍蝦肉質飽滿、口感彈牙，經大廚以猛火鍋燒快炒，鑊氣十足，醬汁濃郁惹味，每一口都充滿龍蝦的鮮甜與醬料的鹹香。

此外，想同時品嚐龍蝦和鮮魚的食客，亦可選擇「雙龍配」，以$188的優惠價同時享受「鍋燒惹味波士頓龍蝦」及「金蒜陳皮蒸龍躉件」，一次過滿足兩種願望。除了龍蝦，乳鴿、甲魚地雞煲、臘味粒扒菠菜、酥香肉排等經典粵菜亦以低至$43的價錢發售，為晚餐提供豐富多樣的選擇。

稻香晚市優惠

優惠時段：5:30pm-8:30pm

適用分店：稻香、稻香．茶居、稻香超級漁港、稻香漁港巿集全線分店

電話查詢：3960 6111





2大酒樓晚市優惠 海港/利東

1. 海港$168孖寶

海港飲食集團近期推出晚市優惠，只需$168，即可同時享用招牌的啫啫薑蔥焗火箭魷和半隻脆皮醬燒雞。火箭魷使用傳統的啫啫烹調技巧，搭配炸香的薑蔥，放入滾熱的砂煲中以大火焗製，瞬間鎖住鮮美滋味，魷魚爽口且風味十足，香氣四溢。

2. 利東集團$1燒味

利東集團在旗下多間酒樓，推出了一系列吸引的晚市優惠，顧客堂食期間，僅需支付$1便可選購各式燒味和海鮮菜肴，包括乳豬、燒鵝、白灼海生蝦及紅蔥頭蔥花雞等美味菜式

資料來源：稻香集團、海港飲食集團、利東集團 Lei Tung Cuisine