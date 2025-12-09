連鎖快餐店午市套餐優惠 雙餸飯$39連飲品 $6起加配叉燒/雞髀

午餐時段，不少上班族都講求「快、平、靚」。美心MX最近推出的雙餸飯優惠，於全線多間分店均有供應，$39即可享用兩款每日不同、充滿港式風味的經典餸菜，更可額外以$6起加配人氣叉燒或燒雞髀，性價比超高。

美心MX雙餸飯優惠 套餐$39連飲品

美心MX雙餸飯優惠 套餐$39連飲品

美心MX雙餸飯菜式每日輪替 $6起加配叉燒/雞髀

美心MX雙餸飯於每日輪替的豐富菜式，滿足了不同口味偏好之餘，還確保食客天天有新鮮感，例如，蔥油枝竹炆雞球配蒜蓉炒菜心苗飯；魚香茄子配香煎冬菇蝦米肉餅飯；涼瓜牛肉配香煎梅菜肉餅飯；番茄炒蛋配椒鹽肉排飯等，每份$39的套餐還可選擇搭配清涼解渴的百事汽水，或經典的咖啡/茶。

除了主打的雙餸飯套餐，美心MX也貼心提供了加餸選項，讓食客能根據個人喜好，進一步豐富午餐。只需額外支付$6，即可追加香氣四溢、油脂均勻的叉燒；若想享受更豐盛的肉食，則可以$10加購皮脆肉嫩、鮮美多汁的燒雞髀。

美心MX雙餸飯優惠

優惠時段：午市時段

適用日期：即日起至2025年12月14日

適用分店： 全線美心MX分店適用（科學園、大會堂、大學站、西九龍站分店除外）

備註：不可與其他優惠同時使用，包括手機點餐優惠

2大快餐店優惠 大家樂/永年士多

1. 大家樂減$4優惠券

即日起至12月29日（星期一），PayMe將逢週一派發大家樂減$4優惠券，以回饋廣大的食客。用戶只需在PayMe應用程序的「優惠券」區域內搶領限量優惠，並在大家樂使用PayMe結賬，滿$40即可立即享受$4的折扣。

2. 永年$19魚蛋河

永年士多聯同本地知名手打魚蛋品牌學利魚蛋，推出限時魚蛋河優惠。只需下載永年士多App並成功註冊或登入成為會員，即可立即獲得「$19魚蛋河」的電子優惠券。

資料來源：美心MX (Maxim's MX)、大家樂 Café de Coral、永年士多 wingninnoodle