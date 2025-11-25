連鎖快餐店斬料優惠！黑松露醬蜜汁叉燒$55/起 每日即製3:30pm開賣 附2大燒味優惠

連鎖快餐店美心MX不時會推出外賣燒味優惠，繼早前優惠價桂花蜜汁叉燒後，近日店家再度全新口味的「黑松露醬蜜汁叉燒」，每日新鮮即製出爐，並以親民優惠價$55半斤起發售，讓大眾能以實惠價錢，隨時享受傳統粵菜滋味。

美心MX全新黑松露醬蜜汁叉燒！每日即製$55/半斤

美心MX推出全新黑松露醬蜜汁叉燒，每日即製$55/半斤起。

不少人都喜歡到連鎖店購買叉燒或油雞等斬料加餸，而這次美心MX推出的全新口味叉燒，就是將經典蜜汁叉燒與矜貴的黑松露醬結合，炮製出別樹一格的黑松露醬蜜汁叉燒。廚師團隊嚴選肉質柔嫩的上乘豬肉，確保每口都豐腴多汁，除了塗上經典秘製蜜汁外，更創新加入濃郁黑松露醬，蜜汁與菌香形成和諧對比，甜中帶鹹，層次極為豐富。

黑松露醬蜜汁叉燒是每日新鮮店內即製，現優惠價半斤只需$55、一斤只需$98。顧客可於每日下午3:30起於全線美心MX分店購買，數量有限，售完即止，絕對是收工後外賣斬料加餸的方便快捷選擇。

美心MX黑松露醬蜜汁叉燒詳情

優惠價：$55/半斤、$98/斤

供應時間： 每日3:30pm起供應

供應分店： 全線美心MX分店（大會堂、大學站、西九龍站分店除外）

2大快餐店特價燒味 大家樂／一粥麵

1. 大家樂限時優惠 紅燒乳鴿低至$35

大家樂近日推出紅燒乳鴿特惠，為顧客帶來物超所值的美味體驗。凡購買單隻紅燒乳鴿，只需$38；若選擇一次購買兩隻，更可享$70的優惠價格，平均每隻乳鴿低至$35，性價比極高，不容錯過。每隻紅燒乳鴿皆由廚師團隊悉心炮製，外皮金黃香脆，口感極佳，鴿肉則依然鮮嫩多汁，肉質細膩，喜歡吃乳鴿的朋友不容錯過。

2. 一粥麵限時斬料優惠 $38貴妃雞/紅燒豬手

由11月26日至28日期間，連鎖快餐店一粥麵推出限時斬料優惠。顧客只需以$38的優惠價，即可購買外賣原隻貴妃雞或紅燒原隻豬手。經精心烹調的貴妃雞，爽滑不油膩，而紅燒原隻豬手採用傳統紅燒技術炆煮，豬手醬汁香濃，口感Q彈，無論是家庭聚餐或個人享用，都是理想之選。

資料來源︰美心MX、大家樂、一粥麵