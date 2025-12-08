連鎖快餐店12月快閃優惠！一招即減$4 登記送$120迎新券 附2大特價快餐

大家樂作為香港家喻戶曉的快餐連鎖，以多樣化港式菜餚和親民價格，成為許多人日常用餐的首選。步入節慶滿載的12月，大家樂攜手電子支付平台PayMe推出限時快閃優惠，包括派發滿$40即減$4的折扣券，以及新用戶登記送$120迎新獎賞，為今個12月增添了額外折扣優惠。

大家樂 x PayMe大派優惠券 每週必搶減$4折扣券 登記送$120迎新賞

大家樂大派優惠券！PayMe用戶專享折扣

即日起至12月29日（一），PayMe將於每週一派發大家樂減$4優惠券，只需在PayMe應用程式內的「優惠券」專區，把握時間搶領限量優惠券，結賬時使用PayMe消費滿$40，即可享受$4的即時折扣。無論是經典早餐，或是午餐時段令人垂涎的焗豬扒飯、咖喱系列，甚至是晚餐的豐富套餐，都能讓您以更經濟的價格，品嚐到大家樂的招牌美食。

尚未成為PayMe用戶的港人亦可享有多個著數！只要於即日起至12月31日（三）期間，在登記PayMe賬戶時，輸入推薦碼「CDCNEW」，並成功完成身份驗證，即可輕鬆賺取$120的迎新獎賞。迎新優惠券於5個工作天內發送到合資格用戶的PayMe錢包，可在大家樂旗下各分店使用，盡情享受各款地道美食。

大家樂 x PayMe 優惠詳情

優惠一：每週一快閃減$4

適用：消費滿$40使用PayMe結賬

領取方式：在PayMe App「優惠券」專區每週一搶限量券

期限：即日起至2025年12月29日（一）



資格：新登記用戶輸入推薦碼「CDCNEW」並完成身份驗證

領取方式：獎賞券於5個工作天內發放至PayMe錢包

期限：即日起至2025年12月31日（星期三）

2大特價快餐 美心MX／永年士多

1. 美心MX 人氣套餐75折

美心MX從即日起直至12月8日，一連3日推出「驚喜優惠大放送」活動，午市及晚市多款人氣套餐全線75折優惠。其中，經典鮮茄焗豬扒飯以金黃酥脆的厚實豬扒配搭粒粒分明的蛋炒飯，並灑上半融狀態的芝士，帶來多層次豐富的味覺享受。

2. 永年士多$19魚蛋河

永年士多與本地知名手打魚蛋品牌學利魚蛋，推出限時魚蛋河優惠。現時只需下載永年士多App，並完成註冊或登入成為其會員，即可馬上獲贈「$19魚蛋河」的電子優惠券，性價比極高。

資料來源：大家樂 Café de Coral、美心MX (Maxim's MX)、永年士多 wingninnoodle