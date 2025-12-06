連鎖酒樓午市點心放題$98 晚市雞煲放題$128起 任食3小時 入座加送乳鴿/海鮮

富臨旗下兩大人氣酒家——富城火鍋海鮮酒家及正冬火鍋料理，主打新鮮即製的點心、粵菜以及火鍋。近日，兩間酒樓同步推出午市點心及晚市雞煲放題，低至$98即可任食40款經典港式點心及重慶麻辣或御前黃酒雞煲，五位以上更加送任飲汽水優惠，即睇下文了解優惠詳情！

富臨旗下酒樓放題優惠！午市點心+晚市雞煲$98起 入座加送乳鴿/海鮮

$98點心放是 任食逾40款經典港式點心

富城火鍋海鮮酒家及正冬火鍋料理同步推出星期一至日午市「點心自由鳥」放題，成人只需$98、小童$58，即可在3小時內任食超過40款港式點心，包括叉燒包、蝦餃、燒賣、牛肉球、鹹水角、生滾粥等經典款式，每位入座加送半隻乳鴿及一款鑊氣粉麵飯，無論是一家大小還是同事午飯聚會，都能吃得滿足又划算。

晚市雞煲放題$128起 自選海鮮+鑊氣粉麵飯

晚市時段則主打「無限雞煲」放題，成人$128起、小童$88，同樣任食3小時！雞煲選用新鮮走地雞，配合重慶麻辣或御前黃酒湯底，邊食邊煲越食越入味，再搭配豐富配菜及火鍋料，絕對是冬日暖胃首選。此外，放題更包含自選海鮮如瑤柱海皇羹、清蒸龍躉斑，及鑊氣粉麵飯如瑤柱蛋白炒飯、頭抽乾炒河等，以及七味粒粒豆腐、泡椒鳳爪、杞子桂花糕等小菜和甜品任食，保證食回本。

5位加送任飲汽水優惠 1招再減$10

值得一提的是，兩款放題均設有「5人同行任飲汽水」優惠，只要每枱坐滿5位或以上，即送每位無限添飲可樂、七喜、雪碧等汽水。除此之外，透過富城、正冬官方網購平台預訂放題，並在結帳前輸入優惠碼「HKD10」，更可享每張訂單減$10優惠。

富臨旗下富城、正冬放題優惠

2大酒樓點心放題推介 利東/滬玥茗居

1. 利東點心+片皮鴨放題

利東集團旗下利龍軒及利榮軒推出「片鴨點心霸王餐」放題，由星期一至星期日，每天上午11時至下午3時45分限定供應。每位只需$128，即可無限任食多款師傅即叫即蒸的手工點心及片皮鴨。從經典廣東蒸點到香口酥炸小食一應俱全，全部由經驗豐富的點心師傅即場製作，性價比極高，適合一家大細或朋友聚餐。

2. 滬玥茗居三小時點心放題

滬玥茗居於每逢星期六、日推出午市三小時點心放題，供應時間為上午11時30分至下午2時30分，每位收費$228，即可無限任食超過20款精心挑選的上海及廣式點心。當中招牌小籠包皮薄如紙、餡料鮮甜，湯汁濃郁，一咬即爆汁；另一亮點羊肚菌鮮菇餃用上頂級羊肚菌搭配多款新鮮菇類，清蒸後菌香撲鼻，口感鮮嫩滑溜。

資料來源：富城火鍋海鮮酒家