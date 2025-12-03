連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯

百物騰貴，在香港吃頓晚餐開支往往動輒數百元，令人在經濟上感到不少壓力。稻香集團於近日再度推出「早D開飯」晚市優惠，顧客只需於下午5時至6時30分入座，即可以低至$138享用包含精選主菜、小菜、燉湯及主食的豐富套餐，其中主菜更包含海鮮、燒味等人氣選擇，性價比極高。

稻香酒樓晚市套餐優惠！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯

對於想簡單又滿足地解決晚餐的食客來說，稻香的「早鳥價」套餐絕對不容錯過。只需$138，即可從四款精心設計的大廚主菜及小菜中各選一款。主菜包括暖身暖胃的滋補花雕豬肚地雞煲、香口惹味的鐵板金薯牛柳粒、清新鮮美的鮮黃皮醬蒸龍躉件和經典的乳鴿四品盤，無論是偏愛傳統風味還是創新菜式，都能找到心頭好。

如果與家人或朋友共享，則可選擇$268的「豐盛價」套餐。此套餐加碼至可選兩款主菜和兩款小菜，讓菜式配搭更靈活多變。除了上述八款主菜，小菜的選擇亦十分豐富，如菠蘿咕嚕肉、味菜炒大腸、咖哩牛筋腩煲、臘腸鹹蛋蒸肉餅、蜜桃沙拉骨等，十款選擇滿足不同口味需求。

想讓晚餐變得更奢華的話，還提供主菜升級選項，只需額外加錢，即可品嚐到上湯波士頓龍蝦、鮮鮑魚啫啫雞煲、白灼海蝦或豉味金錢膳。此外，每份套餐亦會額外配有鮑魚燉湯及絲苗白飲或鹽油煲仔飯。

稻香「早D開飯」晚市優惠

供應時間：星期一至五 5pm-7pm；星期六、日及假期 5pm-6pm

適用分店：稻香、稻香．茶居、稻香超級漁港、壹號漁船

備註：優惠只限堂食，不設外賣。另收茗茶及加一服務費。

2大酒樓優惠 半島漁港／金御海鮮酒家

1. 半島漁港$1燒鵝/乳豬/文昌雞

連鎖粵菜品牌「半島漁港」於周一至周五的晚餐時段推出限時優惠。顧客只需堂食用餐，即可以僅$1的親民價格，選購燒鵝、乳豬，或經典海南文昌雞。

2. 金御海鮮酒家點心6折

中環的金御海鮮酒家最新推出「天天優惠點心」活動，為食客提供不同時段的折扣優惠。這個回饋食客的優惠每星期7日都有，依據不同時段劃分，無論是上班族、家庭聚會或是朋友相聚，都能找到合適的用餐時機。當中最矚目的優惠是在每日7am至11am的早茶時段，以及平日2pm至5pm下午茶時段，全場點心均享有6折優惠。而午市及假日，酒樓亦提供點心及炒粉麵8折優惠。

資料來源：稻香集團、半島漁港 / 阿翁火鍋館