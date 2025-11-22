冰花燉蛋食譜 潤燥甜品 3種材料做法簡單 1貼士燉蛋更嫩滑｜識煮食譜

冰花燉蛋食譜 潤燥甜品 3種材料做法簡單

冬天吃一碗燉蛋，滋潤又暖胃。冰花燉蛋是廣東順德大良市的傳統甜品，用冰糖煮成糖水，混入蛋液中燉製，可令燉蛋滑溜及充滿蛋香，而且做法簡單。雞蛋最好選蛋味濃的走地雞蛋。冰糖首選原蔗冰糖，因蔗味較濃，比經過精煉的冰糖更清甜，是做出完美冰花燉蛋不可缺少的材料。

點擊圖輯睇冰花燉蛋食譜

冰花燉蛋食譜

材料：冰糖60克、清水1.5杯、雞蛋2隻

做法：

冰糖敲碎。煲滾水，加入冰糖煮溶。 雞蛋打勻，加入冰糖水拌勻，用篩把蛋汁過濾。 將蛋汁倒進飯碗中至八分滿， 將碗放上蒸籠，注凍水於鑊中，慢火燒至滾。 熄火待10至15分鐘至燉蛋熟透。

小貼士：以微暖的冰糖水拌入蛋液中，燉蛋才會嫩滑。

文：EH 圖：星島日報