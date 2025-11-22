冰花燉蛋食譜 潤燥甜品 3種材料做法簡單 1貼士燉蛋更嫩滑｜識煮食譜
更新時間：10:00 2025-11-22 HKT
發佈時間：10:00 2025-11-22 HKT
冰花燉蛋食譜 潤燥甜品 3種材料做法簡單
冬天吃一碗燉蛋，滋潤又暖胃。冰花燉蛋是廣東順德大良市的傳統甜品，用冰糖煮成糖水，混入蛋液中燉製，可令燉蛋滑溜及充滿蛋香，而且做法簡單。雞蛋最好選蛋味濃的走地雞蛋。冰糖首選原蔗冰糖，因蔗味較濃，比經過精煉的冰糖更清甜，是做出完美冰花燉蛋不可缺少的材料。
點擊圖輯睇冰花燉蛋食譜
冰花燉蛋食譜
材料：冰糖60克、清水1.5杯、雞蛋2隻
做法：
- 冰糖敲碎。煲滾水，加入冰糖煮溶。
- 雞蛋打勻，加入冰糖水拌勻，用篩把蛋汁過濾。
- 將蛋汁倒進飯碗中至八分滿，
- 將碗放上蒸籠，注凍水於鑊中，慢火燒至滾。
- 熄火待10至15分鐘至燉蛋熟透。
小貼士：以微暖的冰糖水拌入蛋液中，燉蛋才會嫩滑。
文：EH 圖：星島日報
