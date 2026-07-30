法式麵包/芝士包鈉含量最高？食安中心檢測12種麵包鈉含量 哪3款最低？

麵包是很多人每日的早餐選擇，根據食物安全中心（食安中心）的研究，麵包是成人鈉總攝取量的第四大來源之一（佔6%）。食安中心日前（7月27日）公布一項有關本港市面銷售麵包鈉含量的風險評估研究結果，研究顯示，麵包樣本的整體平均鈉含量低於「高鈉」水平，但相同種類麵包樣本的鈉含量差距頗大，業界仍有空間減低鈉含量。

食安中心檢測12種麵包鈉含量

食安中心從零售層面搜集了共112個非預先包裝的麵包樣本，樣本來自港九新界不同商戶，包括麵包店、港式茶餐廳、販賣麵包的西式咖啡室，以及設有烘焙部的超級市場。研究涵蓋12種麵包，包括貝果、牛油排包、芝士包、雞尾包、牛角包、法式麵包、菠蘿包、腸仔包、芝麻包、甜餐包、吞拿魚包和提子麥包。此外，食安中心亦特別額外收集了8個腸仔包及8個吞拿魚包樣本，以便分開檢測麵包部分和餡料部分（即腸仔或吞拿魚）的鈉含量，故樣本總數為112個。從同一商家、連鎖店或品牌抽取的麵包種類，以3款為限。

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食安中心檢測12種麵包名單⬇⬇⬇

12種麵包鈉含量

1. 法包（樣本數：8）

鈉含量（每100克/毫克）

平均：550、最低：250、最高：670

2. 芝士包（樣本數：8）

鈉含量（每100克/毫克）

平均：490、最低：280、最高：640

3. 貝果（樣本數：8）

鈉含量（每100克/毫克）

平均：470、最低：380、最高：580

4. 腸仔包（樣本數：8）

鈉含量（每100克/毫克）

平均：460、最低：310、最高：550

5. 牛角包（樣本數：8）

鈉含量（每100克/毫克）

平均：440、最低：260、最高：520

6. 芝麻包（樣本數：8）

鈉含量（每100克/毫克）

平均：380、最低：240、最高：550

7. 吞拿魚包（樣本數：8）

鈉含量（每100克/毫克）

平均：300、最低：160、最高：430

8. 雞尾包（樣本數：8）

鈉含量（每100克/毫克）

平均：280、最低：200、最高：430

9. 菠蘿包（樣本數：8）

鈉含量（每100克/毫克）

平均：150、最低：32、最高：260

10. 甜餐包（樣本數：8）

鈉含量（每100克/毫克）

平均：130、最低：19、最高：310

11. 奶油排包（樣本數：8）

鈉含量（每100克/毫克）

平均：130、最低：18、最高：230

12. 提子麥包（樣本數：8）

鈉含量（每100克/毫克）

平均：320、最低：13、最高：670

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研究結果顯示，這12種麵包樣本的平均鈉含量為每100克320毫克。平均鈉含量最高的種類分別為法包（每100克550毫克）、芝士包（每100克490毫克）及貝果（每100克470毫克），而平均鈉含量最低的種類則為提子麥包（每100克100毫克）、牛油排包及甜餐包（均為每100克130毫克）。其中幾款麵包（例如法國麵包、芝士包、貝果、腸仔包、牛角酥、芝麻包、吞拿魚包和雞尾包）各個樣本的鈉含量差幅約一至兩倍。另外幾款麵包（例如甜餐包、奶油排包和提子麥包）各樣本的鈉含量差幅更高於10倍，可見相同種類麵包樣本的鈉含量差距頗大。

研究亦發現，分開化驗後，在腸仔包和吞拿魚包中，餡料部分的鈉含量較麵包部分高。具體而言，每100克腸仔餡料和吞拿魚餡料分別含800毫克和440毫克鈉，鈉含量顯著高於麵包部分。就腸仔包而言，腸仔平均佔整個麵包的總鈉含量的55%，個別樣本介乎46%至71%之間。至於吞拿魚包，吞拿魚平均佔整個麵包的總鈉含量的35%，個別樣本則介乎28%至43%之間。

食安中心發言人指，雖然研究檢測的麵包樣本整體平均鈉含量低於「高鈉」（即每100克多於600毫克）水平，但個別麵包種類的鈉含量較高，例如進食約一個食用分量法包（約100克，即約三分之一條長棍法包）或一個芝士包，就已經達到世界衞生組織建議每日鈉攝取量上限（2000毫克）約四分之一。研究亦發現由不同供應商生產的同款麵包鈉含量差異明顯，反映業界在改變配方仍有減鈉空間。

食安中心給消費者的建議

保持均衡和多元化的飲食。

避免過量進食鈉含量較高的麵包，以免攝取過量的鈉。

如購買預先包裝麵包，應參考營養標示所標示的鈉含量，同時也應留意其他營養素（例如糖和脂肪）的含量。

食安中心給業界的建議

可考慮改變製作方法和成分配方，以減少麵包的鈉含量。

提供消費者更多較低鈉的選擇，並可考慮提供體積較小的麵包。

建立公司食品資料庫，記錄製作麵包的鈉含量，方便監控。

資料來源：食安中心

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