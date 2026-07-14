好貴≠好用？ 澳門消委會測試20款乳膠枕 化學安全/回彈率大！

消費者在選購乳膠枕時，往往會遇到標榜「100%天然乳膠」、「純天然乳膠」或「100%純進口乳膠」等產品。究竟天然乳膠含量是不是越多越好呢？現時市面售賣的乳膠枕質量又如何？為此，澳門消委會聯合深圳市消費者委員會開展了乳膠枕比較測試。

澳門消委會測試20款乳膠枕

根據《澳門消委會》，本次比較測試共抽取20款乳膠枕樣本，由兩地消委會工作人員以一般消費者身份購買，其中澳門消委會共抽取5款樣本，全部皆於本澳實體店購買，而深圳市消委會共抽取15款樣本，分別於線 上電商平台及線下實體商店購買，20款樣本包括雅芳婷、雅蘭和全棉時代等熱門品牌，價格由人民幣79元至澳門元899元不等 。

本次比較測試結合消費者問卷調查結果及專家意見，根據中國國家標準GB/T 18885-2020《生態紡織品技術要求》、中國化工行業標準HG/T 5644-2019《乳膠枕頭》、中國紡織行業標準 FZ / T62036-2017《乳膠枕、墊》等分別對乳膠枕產品的乳膠成分（天然乳膠含量）、化學安全指標（枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑、苯乙烯釋放量、總有機揮發物（TVOC）釋放量）、物理性能指標（壓縮永久變形、壓陷硬度、回彈率）等3個方面共7個項目進行測試。

20款乳膠枕名單

20款乳膠枕名單

綜合評星5星

1. 百富帝皇室泰國乳膠枕

參考價格：人民幣299元

規格型號：40 x 60cm

天然乳膠含量：93%A類

化學指標評星：★★★★★

TVOC COVs：0.052mg/(m2•h)

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：48N

壓縮永久變形：1.2%

回彈率：50%

2. JSY LATEX 乳膠枕頭

參考價格：人民幣79元

規格型號：60 x 40 x 10/12cm

天然乳膠含量：93%A類

化學指標評星：★★★★

TVOC COVs：0.308mg/(m2•h)

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：55N

壓縮永久變形：4.1%

回彈率：60%

3. 睡眠博士人體工學型乳膠成人枕

參考價格：人民幣108元

規格型號：60 x 40 x 10/12cm

天然乳膠含量：93%A類

化學指標評星：★★★★

TVOC COVs：0.208mg/(m2•h)

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：63N

壓縮永久變形：4.9%

回彈率：61%

4. 全棉時代乳膠護頸成人高枕

參考價格：人民幣199元

規格型號：枕套 40 x 60cm 枕芯 40 x 60cm

天然乳膠含量：90%A類

化學指標評星：★★★★★

TVOC COVs：0.098mg/(m2•h)

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：46N

壓縮永久變形：1.6%

回彈率：55%

5. 水星泰國進口天然乳膠抗菌防蟎標準型乳膠枕

參考價格：人民幣299.5元

規格型號：40 x 70 x 11cm x 1

天然乳膠含量：92%A類

化學指標評星：★★★★

TVOC COVs：0.408mg/(m2•h)

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：★★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：69N

壓縮永久變形：1.7%

回彈率：61%

綜合評星4.5星

6. Cottex 天然乳膠枕

參考價格：澳門元269元

規格型號： Size L

天然乳膠含量：89% A類

化學指標評星：★★★★

TVOC COVs：0.528mg/(m2•h)

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：67N

壓縮永久變形：1.8%

回彈率：54%

7. Dunlopillo（鄧祿普）長者乳膠枕

參考價格：澳門元899元

規格型號： 63 x 39 x 13cm

天然乳膠含量：91% A類

化學指標評星：★★★★

TVOC COVs：0.838mg/(m2•h)

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：★★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：31N

壓縮永久變形：1.5%

回彈率：71%

8. 富安娜泰國進口雲端護頸乳膠枕/白

參考價格：人民幣269元

規格型號：60 x 40cm

天然乳膠含量：89% A類

化學指標評星：★★★★

TVOC COVs：0.215mg/(m2•h)

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：8.24mg/kg

物理指標評星：★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：48N

壓縮永久變形：3.4%

回彈率：54%

9. 羅萊W-泰國乳膠抗菌防蟎按摩枕Ｎ（原料為泰國進口乳膠原液）

參考價格：人民幣174元

規格型號：40 x 60cm

天然乳膠含量：92% A類

化學指標評星：★★★★

TVOC COVs：0.768mg/(m2•h)

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：76N

壓縮永久變形：4.1%

回彈率：61%

10. 慕思 PCD1-003 顆粒乳膠枕

參考價格：人民幣500元

規格型號：40 x 60 x 10cm/12cm

天然乳膠含量：92% A類

化學指標評星：★★★★

TVOC COVs：0.330mg/(m2•h)

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：80N

壓縮永久變形：9.8%

回彈率：62%

11. 米家天然乳膠護頸枕 S

參考價格： 人民幣189元

規格型號： 60 x 38 x 11/13cm

天然乳膠含量：90% A類

化學指標評星：★★★★

TVOC COVs：0.360mg/(m2•h)

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：67N

壓縮永久變形：10.6%

回彈率：58%

12. 網易嚴選泰國原液特拉雷乳膠枕 波浪枕

參考價格：人民幣307.3元

規格型號： 60 x 40 x 10/12cm

天然乳膠含量：93% A類

化學指標評星：★★★★

TVOC COVs：0.325mg/(m2•h)

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：49N

壓縮永久變形：6.3%

回彈率：69%

13. 優頌天然乳膠枕

參考價格：人民幣109元

規格型號：60 x 40 x 10（前高）/12（後高）cm

天然乳膠含量：93% A類

化學指標評星：★★★★

TVOC COVs：0.328mg/(m2•h)

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：13.26mg/kg

物理指標評星：★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：55N

壓縮永久變形：5.4%

回彈率：59%

14. 雅蘭泰國進口天然乳膠枕芯（新款）

參考價格：人民幣399元

規格型號：60 x 40 x 8/10cm

天然乳膠含量：91% A類

化學指標評星：★★★★

TVOC COVs：0.408mg/(m2•h)

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：★★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：53N

壓縮永久變形：3.0%

回彈率：63%

15. 雅芳婷乳膠枕

參考價格：人民幣249元

規格型號： 60 x 40 x 13cm

天然乳膠含量：90% A類

化學指標評星：★★★★

TVOC COVs：0.415mg/(m2•h)

苯乙烯：0.010mg/(m2.h)

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：61N

壓縮永久變形：4.6%

回彈率：56%

綜合評星4星

16. Casablanca（卡撒天嬌）納米淨化枕

參考價格：澳門元699元

規格型號：60 x 40 x 14cm

天然乳膠含量：92% A類

化學指標評星：★★★★

TVOC COVs：0.870mg/(m2•h)

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：48N

壓縮永久變形：6.5%

回彈率：59%

17. 京東京造斯里蘭卡原芯波浪乳膠枕

參考價格：人民幣225.7元

規格型號： 59 x 39 x 10/12cm

天然乳膠含量：91% A類

化學指標評星：★★★★

TVOC COVs：0.968mg/(m2•h)

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：57N

壓縮永久變形：3.3%

回彈率：54%

18. SMILE（絲米亞）天然乳膠雙向調節枕

參考價格： 澳門元299元

規格型號： L碼 (60 x 40cm)

天然乳膠含量：85% B類

化學指標評星：★★★

TVOC COVs：0.975mg/(m2•h)

苯乙烯：0.005mg/(m2•h)

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：57N

壓縮永久變形：6.2%

回彈率：62%

19. Woody CONTOUR LATEX PILLOW

參考價格： 澳門元550元

規格型號：63 x 37 x 13cm

天然乳膠含量：90% A類

化學指標評星：★★★

TVOC COVs：0.982mg/(m2•h)

苯乙烯：0.005mg/(m2•h)

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：61N

壓縮永久變形：2.5%

回彈率：53%

20. 喜臨門天然乳膠枕

參考價格：人民幣333.3元

規格型號: 60 x 40 x 8/10cm

天然乳膠含量：73% B類

化學指標評星：★★★★

TVOC COVs：0.405mg/(m2•h)

苯乙烯：未檢出

枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑：未檢出

物理指標評星：★★★★

壓陷硬度(壓縮40%)：48N

壓縮永久變形：7.0%

回彈率：61%

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7個測試項目內容及結果

1. 乳膠枕的乳膠成分（天然乳膠含量）

天然乳膠含量是指乳膠枕中天然乳膠（聚異戊二烯）含量的百分比，乳膠含量較高的乳膠枕，一般韌性也較強，支撐性和抗蟎抗菌的能力也更強。中國化工行業標準 HG/T 5644-2019《 乳膠枕頭 》根據天然乳膠含量及成分的不同，將乳膠枕分為A、B、C三類：

A類 ：純天然乳膠枕芯，枕芯的天然乳膠成分含量應不低於88%，且不含任何合成乳膠。

：純天然乳膠枕芯，枕芯的天然乳膠成分含量應不低於88%，且不含任何合成乳膠。 B類 ：混合乳膠枕，枕芯的成分由天然乳膠與合成乳膠所組成。

：混合乳膠枕，枕芯的成分由天然乳膠與合成乳膠所組成。 C類：合成乳膠枕，枕芯的成分為合成乳膠。

測試結果顯示，20款樣本的天然乳膠含量在73%至93%之間，其中有18款樣本的天然乳膠含量在88%以 上，符合A類枕芯要 求，為天然乳膠枕。當中，JSY LATEX、睡眠博士、優頌、百富帝及網易嚴選5款品牌樣本的天然乳膠含量為93%，是本次比較測試天然乳膠含量最高的乳膠枕。與此同時，測試結果亦顯示，乳膠枕的天然乳膠含量並非乳膠枕價格的唯一決定因素，即使較低價格也可以買到真正的「天然乳膠枕」。

2. 枕套中殘餘表面活性劑及潤濕劑

殘餘表面活性劑、潤濕劑（烷基酚聚氧乙烯醚，簡稱 APEO），是目前廣泛使用的非離子表面活性劑，具有良好的潤濕、滲透、乳化、分散和洗滌等作用，常用於工業洗滌劑、潤濕劑、滲透劑和紡織助劑等。標準規定殘餘表面活性劑、潤濕劑含量須低於100mg /kg。

結果顯示，20款樣本均符合標準要求。

3. 總有機揮發物釋放量

總有機揮發物（簡稱TVOC, Total Volatile Organic Compounds）中包含芳香烴類（如苯、甲苯）、烯烴類（如四氯乙烯、苯乙烯）、酯類（如乙酸乙酯）、醛類（如丙烯醛）等有機化合物，會刺激眼睛和呼吸道，引起皮膚過敏、頭痛、咽痛和乏力等。

結果顯示，20款樣本總有機揮發物釋放量檢出值均低於1mg/(m2‧h)的標準要求。

4. 苯乙烯釋放量

苯乙烯是合成乳膠的原料之一，其使用特性接近天然橡膠，在工業上是天然橡膠的替代品，被國際癌症機構列為2B類致癌物，苯乙烯刺激性強，長期接觸會使人噁心乏力、頭暈頭痛、意識模糊等。

結果顯示，20款樣本均符合相關標準少於或等於0.4mg/(m2‧h)的要求。

5. 壓縮永久變形

壓縮永久變形測試能了解乳膠枕頭在受到長時間外力壓縮作用後恢復原狀的能力，可反映乳膠枕頭的耐用性能。壓縮永久變形小的枕頭更為耐用，不易變形，反之，變形大的枕頭，在長時間使用後容易出現塌陷、彈性降低等問題。本次比較測試參考行業標準HG/T5644-2019《乳膠枕頭》進行，標準規定壓縮永久變形須少於或等於15%。

結果顯示，20款樣本壓縮永久變形程度均符合標準要求，其中有6款樣本表現卓越，分別為全棉時代、百富帝、水星、Cottex、Dunlopillo、Woody品牌樣本。

6. 壓陷硬度

壓陷硬度測試能了解當使用者躺臥在枕頭時，枕頭能支撐住頸部和頭部的力量。本次比較測試按照行業標準HG/T 5644-2019《乳膠枕頭》進行測試，標準要求壓陷硬度（壓縮40%）須在30N至150N之間，數值越小表示支撐力越小，使用時會感覺偏軟。

結果顯示，20款樣本的壓陷硬度指標均符合標準要求，實測值由31N至80N不等，消費者可按自身需求作選擇。

7. 回彈率

回彈率也是乳膠枕頭舒適度的指標之一，是指乳膠枕頭在受到外力作用時，對施力物體的反作用力以及恢復自身形狀的能力，實驗能反映枕頭對使用者的頸部及頭部的支撐作用，回彈性越大，支撐作用越好。本次比較測試的回彈率指標按照FZ/T 62036-2017《乳膠枕、墊》進行測試，標準規定回彈率須大於或等於50%。

結果顯示，20款樣本的回彈率指標均符合標準要求，其中Dunlopillo及網易嚴選2款品牌樣本表現較好。

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選好枕頭專業建議

不要盲目追求100%天然乳膠枕產品：乳膠枕的天然乳膠汁液從橡膠樹採集後自身無法達到凝固和蓬鬆效果（枕頭效果），在生產過程中必須加入一定量的配合劑，經發泡、注模、硫化、沖洗等工藝製備而成。所以理論上沒有乳膠含量為100%的天然乳膠枕，根據行業標準HG/T 5644-2019《乳膠枕頭》要求，乳膠含量達到88%以上即為「天然乳膠枕」。

要查看產品成分標籤：購買乳膠枕時注意查看標籤上的枕芯成分，建議選購天然乳膠（聚異戊二烯）含量不低於88%的產品。

挑選乳膠枕的時候，如果明顯聞到刺鼻或者是特殊的氣味，則不建議購買。

選購乳膠枕時，建議先親身嘗試感受枕頭的軟硬度，以檢視枕頭是否能承托頸椎和頭部不懸空。當不能躺臥試枕時，可以嘗試用手按壓，觀察枕頭的彈性與恢復原狀的能力，支撐性好的枕頭一般恢復能力與彈性較好。

避免乳膠枕於陽光下曝曬，因為紫外線會使乳膠材質變為粉狀且會加速老化。

資料來源：《澳門消委會》

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