澳門消委會檢測即熱預製食品 沙門氏菌恐致急性發熱/腹瀉/嘔吐 即睇10款安全名單

便利店及超市內各種以低溫保存的即熱預製食品，只需以微波爐等加熱後即可直接食用，非常方便。但由於這類提前煮熟的預製食品保質期較短，若在製作、運輸，以及存放等環節處理不當，有機會導致細菌含量超標。有見及此，澳門消委會曾與市政署食品安全廳合作，對10款即熱預製食品進行檢測，結果顯示全部樣本的細菌含量均未見異常，符合相關指引要求。

澳門消委會檢測10款即熱預製食品

抽查的即熱預製食品樣本共10款，種類包括飯、肉串、雞髀、碗仔羹以及意粉。所有樣本於便利店購買。樣本標籤聲稱產地為內地及香港。是次檢測依照澳門GL 009 DSA 2015《即食食品微生物含量指引》作為判定標準，對樣本的致病性微生物包括沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、產氣莢膜梭狀芽孢桿菌及蠟樣芽孢桿菌進行檢測。

4項細菌檢測結果全部合格

澳門消委會檢測了4種常見於食物的致病細菌，所有樣本均符合安全標準：

1. 沙門氏菌（Salmonella spp.）

常見於禽畜及肉類。進食受污染食物後6至72小時內可出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀，一般患者可在2至7天內自行康復。檢測規定樣本中不得檢出，結果全數合格。

2. 金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）

廣泛存在於人體皮膚及鼻腔。若食物存放溫度不當，細菌會繁殖並產生耐熱毒素，可引致食物中毒。檢測規定每克樣本不得超過1萬個菌落，全部樣本合格。

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3. 產氣莢膜梭狀芽孢桿菌（Clostridium perfringens）

常見於泥土及動物腸道，未徹底煮熟或存放不當的食物可能受污染，進食後可引致發燒、嘔吐、腹痛及腹瀉。檢測標準與金黃色葡萄球菌相同，全部樣本合格。

4. 蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）

存在於環境中，常見於米飯、蔬菜等食物。該菌可產生耐熱孢子，儲存溫度不當會引致繁殖。檢測規定每克樣本不得超過10萬個菌落，全部樣本合格

澳門消委會測試10款即熱預製食品名單⬇⬇⬇

即看10款即熱預製食品名單

1. 7 SELECT 黑椒雞髀

規格：210g

標籤聲稱產地：內地

零售價（澳門元）：23.00

檢測結果：✔️

2. 7 SELECT 南洋咖喱雞肉串

規格：80g

標籤聲稱產地：內地

零售價（澳門元）：12.00

檢測結果：✔️

3. 7 SELECT 碗仔羮

規格：220g

標籤聲稱產地：內地

零售價（澳門元）：15.00

檢測結果：✔️

4. 7 SELECT 臘味糯米飯

規格：350g

標籤聲稱產地：香港特區

零售價（澳門元）：25.00

檢測結果：✔️

5. CIRCLE K 台式滷肉菜飯

規格：450g

標籤聲稱產地：內地

零售價（澳門元）：26.00

檢測結果：✔️

6. CIRCLE K 台式香腸肉燥菜飯

規格：450g

標籤聲稱產地：內地

零售價（澳門元）：26.00

檢測結果：✔️

7. eat east 鮮茄牛肉醬意粉

規格：450g

標籤聲稱產地：內地

零售價（澳門元）：32.00

檢測結果：✔️

8. eat east 豉汁涼瓜排骨飯

規格：550g

標籤聲稱產地：內地

零售價（澳門元）：32.00

檢測結果：✔️

9. 飯飯店 鳳爪排骨飯

規格：490g

標籤聲稱產地：內地

零售價（澳門元）：22.50

檢測結果：✔️

10. 飯飯店 梅菜扣肉飯

規格：490g

標籤聲稱產地：內地

零售價（澳門元）：22.50

檢測結果：✔️

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對即熱預製食品之選購及食用衛生建議

向信譽良好的店舖購買。

留意食品的食用期限、包裝情況，以及貯放條件，不要購買和食用已過期、包裝破損或沒有適當冷存的需翻熱的預製食品。

食用前應按包裝上標籤標示的溫度及時間進行加熱，並盡快食用。

如對食品的衛生狀況及質量存有疑問，則不應購買或進食。

應保持均衡飲食，購買時留意包裝上配料成分及營養標示等資料，適量食用。

資料來源：澳門消委會

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