澳門消委會檢測魚肉製品 不含2種防腐劑 即睇10款安全名單

魚肉中的不飽和脂肪酸有利人體腦部發育及預防心血管疾病，而以魚肉作為原材料、加入不同配料及不同烹煮方式製成各種形態的魚肉製品，不僅提供消費者營養，亦是具有獨特風味的方便食品。為了解這些預包裝食品會否被添加禁用或過量的防腐劑，澳門消委會早前與市政署食品安全廳於市面抽取10款經烹調魚製品樣本，對產品的防腐劑山梨酸及苯甲酸進行檢測，結果顯示全部樣本不含兩項防腐劑，符合相關法規要求。

澳門消委會檢測10款魚肉製品

根據《澳門消委會》，本次抽查的經烹調魚製品樣本共10款，由澳門消委會代表與市政署食品安全廳的工作人員以消費者身份，隨機於本澳超級市場及食品公司購買。10款樣本標示名稱包括魚蛋、魚丸、魚卷及魚肉腸。標籤聲稱產地為中國內地、日本、泰國、香港地區及澳門地區。

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是次檢測依照本澳第7/2019號行政法規《食品中防腐劑及抗氧化劑使用標準》，經烹調魚製品的山梨酸最大使用量為2000mg /kg、苯甲酸不得使用，經油炸的水產及其製品的山梨酸最大使用量是 1000mg/kg、苯甲酸不得使用。檢測結果顯示抽查樣本的防腐劑含量符合法規要求。

檢測項目

1. 山梨酸

山梨酸的毒性少而防腐效果好，對食品風味的影響亦少。根據市政署食品安全資訊網資料，山梨酸是常見的食品防腐劑，按照食安標準下使用一般不會對健康造成不良影響。

本次檢測結果顯示，10款樣本皆未檢出山梨酸。

2. 苯甲酸

根據市政署食品安全資訊網資料，現時的食品工業經常使用苯甲酸作為防腐劑，尤其在偏酸的環境下其防腐效果最佳，例如：碳酸飲料、醃製蔬果、肉製品和醬油等食品，以抑制酵母菌及霉菌等微生物生長，延長保質期限。當少量苯甲酸進入人體後，可迅速代謝並經尿液排出，所以只要在合理和合法的劑量範圍內添加苯甲酸，對人體健康沒有明顯影響。

本次檢測結果顯示，10款樣本未檢出苯甲酸。

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澳門消委會測試10款經烹調魚及魚肉製品名單⬇⬇⬇

10款經烹調魚及魚肉製品安全名單

1. 四洲 魚肉腸

標籤聲稱產地：日本

重量：22g x 8

零售價（澳門元）：17.9

檢測結果：✔️

2. Natori cheese in kamaboko spicy

標籤聲稱產地：日本

重量：32g x 9

零售價（澳門元）：39.9

檢測結果：✔️

3. NISSUI Thick Cheese Fish Sausage

標籤聲稱產地：日本

重量：30g x 4

零售價（澳門元）：18.9

檢測結果：✔️

4. 閘坡碼頭 黃金魚旦

標籤聲稱產地：中國內地

重量：250g

零售價（澳門元）：23.5

檢測結果：✔️

5. 大洋腸 珍寶魚肉香腸

標籤聲稱產地：日本

重量：230g

零售價（澳門元）：24.9

檢測結果：✔️

6. 元亨 白魚蛋

標籤聲稱產地：澳門地區

重量：225g

零售價（澳門元）：17.8

檢測結果：✔️

7. 東洋水產 原味魚肉腸

標籤聲稱產地：日本

重量：45g x 3

零售價（澳門元）：12.9

檢測結果：✔️

8. 珍寶炸魚蛋長洲大魚蛋

標籤聲稱產地：香港地區

重量：265g

零售價（澳門元）：20.67

檢測結果：✔️

9. 溢鮮 白玉鮮魚丸

標籤聲稱產地：中國內地

重量：225g

零售價（澳門元）：13.8

檢測結果：✔️

10. 鯨魚牌 魚卷

標籤聲稱產地：泰國

重量：150g

零售價（澳門元）：11.8

檢測結果：✔️

選購及食用經烹調魚及魚肉製品衛生建議

向信譽良好的店舖購買經烹調的魚及魚肉製食品。

對於預包裝的魚肉製食品，應留意產品包裝狀況、標籤上的食用期限及貯存方法。

進食時，若發現食品未徹底煮熟、存有或疑有異味或異物，則不應食用。

未及進食的魚肉製食品應存放在清潔的食品容器內，並將其貯存於雪櫃中（5℃以下），應盡早食用；進食前應將其徹底加熱，不應翻熱超過一次。

一般魚肉製食品含熱量和脂肪相對較低，但有部分預包裝魚肉製食品或帶有醬汁的魚肉製食品含較高的熱量、脂肪和鈉，消費者應留意保持均衡飲食，適量進食。

資料來源：澳門消委會

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