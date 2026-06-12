朱古力控注意！澳門消委會檢測朱古力 防腐劑/甜味劑/重金屬含量 即睇15款安全名單

朱古力是廣受歡迎的甜食，從濃郁的黑朱古力到香甜的牛奶朱古力，再到加入堅果、果乾的特色朱古力，每種都令人難以抗拒。澳門消委會曾對市面上的朱古力製品進行檢測，了解當中的防腐劑、甜味劑及重金屬含量。結果顯示，所有樣本的防腐劑、甜味劑及重金屬含量均未見異常，全部符合相關標準。

朱古力檢測全數合格 澳門消委會公佈15款安全名單

根據2024年的《澳門消費》資料，15款朱古力由澳門消委會與市政署食品安全廳人員隨機購自澳門超級市場、零食商店及烘焙用品店。樣本重量由60克至500克不等，標籤產地包括中國內地、瑞士、比利時、土耳其、馬來西亞、法國、芬蘭、南韓及日本。

檢測以第23/2018號行政法規《食品中重金屬污染物最高限量》及第5/2024號行政法規《食品中食品添加劑使用標準》為依據，分別測試防腐劑、甜味劑及重金屬。15款朱古力全數符合標準。

澳門消委會測試15款朱古力安全名單⬇⬇⬇

即看15款安全名單

1. bake Matter VALRHONA JIVARA 40% 牛奶朱古力

規格：100克(g)

標籤聲稱產地：法國

零售價（澳門元）：35.00

檢測結果：✓

2. bake Matter 免調溫白朱古力

規格：200克(g)

標籤聲稱產地：比利時

零售價（澳門元）：32.00

檢測結果：✓

3. Cacao Selection Felchlin SUPREMO 62% Finest Swiss Dark Chocolate Couverture with Sweetener, Sugar Free

規格：500克(g)

標籤聲稱產地：瑞士

零售價（澳門元）：148.00

檢測結果：✓

4. FOOD NATION 72% Dark Chocolate

規格：100克(g)

標籤聲稱產地：比利時

零售價（澳門元）：33.90

檢測結果：✓

5. GODIVA SIGNATURE 72% DARK CHOCOLATE

規格：90克(g)

標籤聲稱產地：土耳其

零售價（澳門元）：32.00

檢測結果：✓

6. HERSHEY'S kisses creamy milk chocolate

規格：217克(g)

標籤聲稱產地：馬來西亞

零售價（澳門元）：35.00

檢測結果：✓

7. JACQUOT Dark Chocolate 70% Cocoa

規格：100克(g)

標籤聲稱產地：法國

零售價（澳門元）：15.90

檢測結果：✓

8. Karl Fazer Dark Chocolate 70% Cocoa

規格：150克(g)

標籤聲稱產地：芬蘭

零售價（澳門元）：48.50

檢測結果：✓

9. Kinder 朱古力

規格：100克(g)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價（澳門元）：17.00

檢測結果：✓

10. LATIO 85% Dark Chocolate

規格：180克(g)

標籤聲稱產地：比利時

零售價（澳門元）：19.90

檢測結果：✓

11. Lindt LINDOR Milk chocolate with a smooth melting filling

規格：200克(g)

標籤聲稱產地：瑞士

零售價（澳門元）：69.00

檢測結果：✓

12. LOTTE DREAM CACAO 56%

規格：86克(g)

標籤聲稱產地：韓國

零售價（澳門元）：18.90

檢測結果：✓

13. meiji milk chocolate Bar

規格：120克(g)

標籤聲稱產地：日本

零售價（澳門元）：18.00

檢測結果：✓

14. MORINAGA Carre de Cacao 70% Chocolat 18P

規格：86克(g)

標籤聲稱產地：日本

零售價（澳門元）：33.90

檢測結果：✓

15. NESTLE 1927 Dark chocolate

規格：60克(g)

標籤聲稱產地：土耳其

零售價（澳門元）：14.90

檢測結果：✓

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防腐劑/甜味劑/重金屬最高限量

防腐劑： 可以防止食品腐敗變質，延長食品的保存期，而山梨酸、苯甲酸及二氧化硫都是常用於加工食品的防腐劑。根據法規，朱古力製品樣本不得檢出有山梨酸或苯甲酸，而二氧化硫（亞硫酸鹽）的最高限量為100mg/kg。檢測結果顯示全部樣本均未見異常，符合要求。



可以防止食品腐敗變質，延長食品的保存期，而山梨酸、苯甲酸及二氧化硫都是常用於加工食品的防腐劑。根據法規，朱古力製品樣本不得檢出有山梨酸或苯甲酸，而二氧化硫（亞硫酸鹽）的最高限量為100mg/kg。檢測結果顯示全部樣本均未見異常，符合要求。 甜味劑：一般是以人工合成方式生成的化合物，也有部分是從植物中提取，不同甜味劑的甜度各異，而多種甜味劑混合使用可以疊加甜度。檢測結果顯示15款朱古力樣本均未檢出上述甜味劑，符合相關法規要求。朱古力製品甜味劑的最高限量如下：

乙酰磺胺酸鉀：500mg/kg 阿斯巴甜：3,000mg /kg 環己基氨基磺酸鹽：500mg /kg 糖精：500mg/kg 蔗糖素：800mg /kg 甜菊糖苷：830mg /kg 紐甜：100mg/kg 阿力甜：不得檢出

重金屬：朱古力製品重金屬的最高限量，鉛及總砷為均0.5mg /kg，檢測結果顯示，15款朱古力樣本全部符合標準要求。

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有關可可、朱古力製品之選購及食用，市政署食品安全廳有以下建議：

向信譽良好的店鋪購買。

留意食用期限及包裝是否完好。

仔細閱讀標籤，注意配料及營養成分。

開封後按建議方法貯存，並在限期前食用。

朱古力不宜放入冰箱，否則溫差過大會導致脂肪析出，表面形成白色霜狀物質，影響品質與口感。

若發現有異味或異物，切勿食用。

保持均衡飲食，宜多選天然、原味食品，減少進食高糖朱古力製品。

資料來源：《澳門消費》

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