澳門消委會檢測腐竹及豆腐 人工化學色素/重金屬鉛傷肝腎可致癌｜即睇15款安全名單

腐竹及豆腐是常見的健康菜式，亦是素食者攝取蛋白質的來源。為了解腐竹及豆腐的安全，澳門消委會早前與市政署食品安全廳合作，對澳門市售的腐竹及豆腐的安全性進行檢測，結果顯示全部樣本檢不出禁用色素及重金屬鉛，符合相關法規要求，市民可放心選購。

15款腐竹及豆腐全數合格

腐竹及豆腐是以大豆作原材料，經過物理或化學過程製成不同口感與用途的豆製食品，因其營養豐富及口感多樣化，深受廣大消費者喜愛。根據《澳門消費》資料顯示，15款腐竹及豆腐樣本，都由澳門消委會與市政署食品安全廳工作人員，以消費者身份於本澳超級市場購買。樣本標示為2 x 228毫升、108克至500克，以及8安士的規格。標籤聲稱產地包括中國內地、馬來西亞、韓國、台灣地區、香港特區及未標示地區。

檢測結果顯示，所有樣本的禁用色素及重金屬鉛均未見異常，完全符合澳門現行食品安全標準。

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澳門消委會測試15款腐竹及豆腐安全名單⬇⬇⬇

即看15款安全名單

1. 梅州豆腐乾

規格：500克(g)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價（澳門元）：15.00

檢測結果：✓

2. EB CROISSANT SHAPED RING ROLL 可頌鈴鈴卷

規格：120克(g)

標籤聲稱產地：馬來西亞

零售價（澳門元）：16.90

檢測結果：✓

3. EVERBEST 3秒鈴鈴卷

規格：168克(g)

標籤聲稱產地：馬來西亞

零售價（澳門元）：26.90

檢測結果：✓

4. LCH 鮮腐竹

規格：8安士(oz)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價（澳門元）：16.80

檢測結果：✓

5. Magic Cook 火鍋響鈴卷

規格：120克(g)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價（澳門元）：20.90

檢測結果：✓

6. OURHOME Cooking Tofu

規格：340克(g)

標籤聲稱產地：韓國

零售價（澳門元）：14.90

檢測結果：✓

7. PAK FOOK 蒸煮拌滑豆腐方便孖裝

規格：2 x 228毫升(ml)

標籤聲稱產地：香港特區

零售價（澳門元）：10.80

檢測結果：✓

8. SIO FOK SENG 三邊竹

規格：170克(g)

標籤聲稱產地：/

零售價（澳門元）：15.90

檢測結果：✓

9. Strong Taste 山水圓枝腐竹

規格：170克(g)

標籤聲稱產地：/

零售價（澳門元）：13.90

檢測結果：✓

10. Sujin 素金腐竹（黑豆）

規格：250克(g)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價（澳門元）：27.50

檢測結果：✓

11. TOPSOYA 有機黃豆豆腐

規格：400克(g)

標籤聲稱產地：香港特區

零售價（澳門元）：6.00

檢測結果：✓

12. Vitasoy SAN SUI 蒸煮有機嫩豆腐

規格：350克(g)

標籤聲稱產地：香港特區

零售價（澳門元）：7.50

檢測結果：✓

13. ZHOU HEI YA 鹵豆腐乾（甜辣味）

規格：135克(g)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價（澳門元）：20.90

檢測結果：✓

14. 中華 黃金豆腐

規格：250克(g)

標籤聲稱產地：台灣地區

零售價（澳門元）：17.00

檢測結果：✓

15. 勁仔 醬香味厚豆干

規格：108克(g)

標籤聲稱產地：中國內地

零售價（澳門元）：8.20

檢測結果：✓

禁用色素高毒性/可致癌/致畸

根據市政署食品安全專題網站資料，非食用染料並非食用色素，亦非食品添加劑，由於其具有色澤鮮豔、穩定性強、價格便宜等特點，過去被非法作為著色劑添加於食品，以改善食品色澤。非食用色素通常具有高毒性、致癌、致畸或致突變性等問題，為食品安全帶來極大的隱患，因此，被禁止在食品中使用。鹼性嫩黃及二甲基黃均是工業用染料，長期攝入可能對人體健康造成傷害。根據本澳第5/2024號行政法規《食品中食品添加劑使用標準》規定，腐竹及豆腐食品，不得檢出禁用色素鹼性嫩黃及二甲基黃。檢測結果顯示，全部15款樣本都檢不出上述兩種禁用色素，符合本澳相關法規要求。

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重金屬鉛傷肝腎/可致貧血

重金屬鉛對人體健康會造成危害，若短時間內攝入大量鉛會導致消化系統不適、貧血，甚至致命，而長時間攝入低劑量的鉛亦會損害肝臟和腎臟，並特別對兒童的智力發展造成不良影響。根據本澳第23/2018號行政法規《食品中重金屬污染物最高限量》規定，腐竹及豆腐食品的重金屬鉛最高限量為0.5mg/kg。檢測結果顯示，全部15款樣本檢不出重金屬鉛，符合本澳相關法規要求。

市政署食品安全廳就有關腐竹及豆腐之選購及食用健康衛生建議如下：

應向信譽良好的店舖購買腐竹及豆腐等豆製品。

選購預包裝豆腐時，應仔細閱讀包裝上的產品標籤，包括生產日期、保質期及確認儲存條件要求，避免選購包裝已脹氣的食品。

盡快食用散裝或已開封的豆腐，不應食用外觀異常或發出異味的食品。

腐竹其質地為乾燥有韌性，不易折斷，若已發潮、有霉斑及哈喇味（油膉味）等，則不宜購買或食用。

腐竹需存放於陰涼乾燥處，避免受潮，食用前需充分浸透並徹底煮熟才可食用。

資料來源：《澳門消費》

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