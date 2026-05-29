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防曬噴霧推介｜日本《LDK》評測13款人氣產品 6款獲A級 超方便/清爽不黏笠！

食用安全
更新時間：15:06 2026-05-29 HKT
發佈時間：15:06 2026-05-29 HKT

夏天來了！陽光開始變得強烈，紫外線對皮膚的傷害不僅是曬黑和帶來雀斑，還會使肌膚加速老化，所以一枝好用的防曬十分重要。噴霧型防曬產品方便補塗，廣受歡迎，但許多人會擔心它的防曬效果。日本《LDK》測試市面13款防曬噴霧，當中包括「Harebare」、「Biore」及「Nivea」等熱門品牌，全面對比各款產品的紫外線防護效果、成分、使用體驗和延展性，最終有6款產品獲A級。

日本《LDK》評測13款防曬噴霧 6款獲A級

《LDK》公布13款防曬噴霧的測試結果，其中5大評分標準如下：

  • 紫外線防護效果：將每款產品置於紫外線標籤上，該標籤遇紫外線會變色為粉紅色，並在人造陽光下照射一定時間。透過測量每個標籤的顏色並與未塗覆標籤的顏色進行比較，計算出紫外線防護率。
  • 成分：專家對成分進行了檢查，並評估了配方是否適合日常使用。評估主要基於兩種類型的紫外線阻隔成分（散射型和吸收型），同時也考慮了其他因素的平衡，例如是否含有保濕成分。
  • 使用體驗：實際使用產品，並測試了噴霧的細膩度、塗抹在皮膚上的感受以及是否黏膩。同時評估了使用時的舒適度和包裝的易用性。
  • 延展性：測試員將一張日式紙張固定好，並從一定距離噴灑一次進行測試。我們目測觀察噴霧的擴散情況以及均勻噴灑的難易度。

《LDK》指，最終結果以紫外線防護為重點。

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LDK實測：13款防曬噴霧使用效果及評價⬇⬇⬇

LDK評測防曬噴霧完整名單：

  •  
  • 第12位 C級（2.70分）：ピジョン うるおいミストUV（日圓¥1652，約HK$81）
  • 第11位 B級（3.20分）：乾燥さん 保湿力UVミスト ノンケミ（日圓¥1895，約HK$93）
  • 第10位 B級（3.30分）：雪肌精 スキンケア UV エッセンス ミスト（日圓¥3280，約HK$162）
  • 第7位 B級（3.60分）：ラボンホリック 香ルUVミスト トーキョーシブヤ4a.m.（日圓¥3680，約HK$181）
  • 第7位 B級（3.60分）：Nivea UV Deep Protect & Care Milk Mist（日圓¥1185，約HK$58）
  • 第7位 B級（3.60分）：Biore UV Aqua Rich Aqua Protect Mist（日圓¥1060，約HK$52）
  • 第6位 B級（3.70分）：紫外線予報 ノンケミカル UVクリアミストM（日圓¥4950，約HK$244）
  • 第3位 A級（3.80分）：アロベビー UV＆アウトドアミスト（日圓¥4480，約HK$221）
  • 第3位 A級（3.80分）：ワンダーハニー 透明フレグランスUVミスト サボンベベ（日圓¥1540，約HK$76）
  • 第3位 A級（3.80分）：ママ＆キッズ UVライトミスト（日圓¥2695，約HK$133）
  • 追加產品 A級（3.90分）：イフミースキンケア エアゾール日焼け止めa（日圓¥1980，約HK$98）
  • 第2位 A級（4.00分）：コーセーコスメポート サンカット UVミストV〈日焼け止め美容液〉（日圓¥1133，約HK$56）
  • 第1位 A級（4.20分）：Harebare プロテクションUV セラム C ミスト N

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《LDK》評測冠軍防曬噴霧有何優點？

在各款產品中，「ピジョン うるおいミストUV」獲得最後一名，《LDK》測試員指，這款產品適合新生兒使用，成分也獲得了很高的評價，質地水潤、保濕感良好，是對抗乾燥的理想選擇。但它的防曬效果差，而且噴灑方式感覺像是濃縮液，而非噴霧，因此難以感受到噴霧應有的輕盈感。

「Harebare プロテクションUV セラム C ミスト N」排名第1位，獲 Best Buy 稱號。測試員指，這款防曬霜以其卓越的紫外線防護性能和便捷的塗抹方式而著稱，非常適合日常使用。噴霧細膩均勻，能很好地貼合肌膚，不會滴落。寬廣的噴灑範圍，只需輕輕按壓即可覆蓋大面積肌膚。塗抹後，肌膚會立即感受到輕微的滋潤感，這可能因人而異。

 

資料來源：日本雜誌《LDK》

延伸閱讀：PDRN精華液推介｜日本《LDK》評測13款人氣產品 2款獲A級 保濕緊緻力高！

 

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