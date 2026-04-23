PDRN精華液推介｜日本《LDK》評測13款人氣產品 2款獲A級 保濕緊緻力高！

PDRN是近年韓國大熱的保養成分，有效令肌膚保濕和緊緻，深受美妝圈歡迎。日本《LDK》測試市面13款精華液，當中包括「NATURE REPUBLIC」、「MEDIHEAL」及「Medicube 」等熱門品牌，全面對比各款產品的保濕力、成分和使用感，最終有2款產品獲A級。

日本《LDK》評測13款PDRN精華液 2款獲A級

《LDK》公布13款 PDRN 精華液的測試結果，其中3大評分標準如下：

保濕力 ：將每種產品塗抹在幾名測試對象的手臂上，並在塗抹前和塗抹後一段時間內使用專用設備測量他們的皮膚水分含量。

：將每種產品塗抹在幾名測試對象的手臂上，並在塗抹前和塗抹後一段時間內使用專用設備測量他們的皮膚水分含量。 成分 ：專業人士分析每款產品中的所有成分，並客觀地對能提供護膚功效的成分進行了評分。

：專業人士分析每款產品中的所有成分，並客觀地對能提供護膚功效的成分進行了評分。 使用感：監測人員使用每款產品，並仔細檢查產品與皮膚的融合情況以及使用後的皮膚狀況。

LDK實測：13款PDRN精華液使用效果及評價⬇⬇⬇

LDK評測PDRN精華液完整名單：

第13位 B級（3.25分）：Medicube PDRN pink collagen exosome shot 2000（日圓¥2970，約HK$146）

第12位 B級（3.46分）：Cosmedon OKAZ SHAKE-NA-LADY SALMON-PDRN（日圓¥3280，約HK$162）

第11位 B級（3.50分）：milktouch wild ginseng gold PDRN double boosting serum（日圓¥2970，約HK$146）

第10位 B級（3.54分）：SKIN & LAB 3D PDRN × Collagen Ampoule（日圓¥3190，約HK$157）

第9位 B級（3.58分）：INJESK PDRN 30000 SHOT SERUM（日圓¥3190，約HK$157）

第7位 B級（3.63分）：Medicube PDRN pink peptide serum（日圓¥2190，約HK$108）

第7位 B級（3.63分）：Medicube High Purity Salmon PDRN 99%（日圓¥2400，約HK$118）

第6位 B級（3.67分）：ereru W PDRN Glow Serum（日圓¥2750，約HK$135）

第5位 B級（3.79分）：DERMA FACTORY PDRN 4% SERUM（日圓¥1639，約HK$81）

第4位 B級（3.88分）：ONE THING PDRN BAKUCHIOL SERUM（日圓¥2780，約HK$137）

第3位 B級（3.92分）：MEDIHEAL PDRN Lifting Serum with Squalane（日圓¥2420，約HK$119）

第2位 A級（4.04分）：fractionalCC PDRN Shot 1000+ Toning Essence（日圓¥2200，約HK$108）

第1位 A級（4.46分）：NATURE REPUBLIC Black Renew PDRN Perfecting Essence（日圓¥2750，約HK$135）

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《LDK》評測冠軍PDRN精華液有何優點？

在各款產品中，「Medicube PDRN pink collagen exosome shot 2000」獲得最後一名，《LDK》測試員指，「Medicube PDRN pink collagen exosome shot 2000」含水解海綿、硼矽酸鈣鋁等護膚成分，是一款含有針狀成分的強化精華液，部分使用者反映塗抹後會有刺痛感，因此體驗褒貶不一。

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「NATURE REPUBLIC Black Renew PDRN Perfecting Essence」排名第1位。測試員指，這款產品蘊含源自魚子醬、黑酵母和黑蘿蔔的 PDRN 成分，在保濕測試中展現出卓越的保濕功效，有效提升肌膚含水量。測試者們也對這款產品讚不絕口，稱肌膚變得更加柔軟有彈性，使用後的膚感也廣受好評。

資料來源: 日本雜誌《LDK》

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