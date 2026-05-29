以為醋是萬能清潔劑？專家警告清潔8個物品忌用 混用1物恐釋放毒氣致命

不少人將醋奉為天然萬能清潔劑，甚至用來抹勻全屋！不過有清潔專家盤點8大物品忌用醋，更警告醋絕不能與1物混合使用，否則會釋放致命毒氣。

專家警告清潔8個物品忌用白醋 混用1物恐釋放毒氣致命

外媒《Good Housekeeping》指出，醋是一種非常有效的清潔劑，不少人會用來清潔各種東西，包括電水壺、窗戶等。用水稀釋後，甚至可以用它來製作自製清潔噴霧。事實上，白醋的強酸性雖然能有效去除硬水垢和某些類型的污垢，但這同時意味著它極易損壞木材、天然石材及電子螢幕等表面。專家更發出嚴厲警告，切勿將白醋與漂白水混合使用，兩者混合後會產生劇烈的化學反應，釋放出有毒的氯氣，一旦不慎吸入隨時可致命。為了讓大家的家具免受「腐蝕」之災，專家盤點了以下8大絕對不能用醋清潔的物品：

清潔8個物品忌用醋

清潔8個物品忌用醋

1.木質表面（木地板及家具）

即使將醋稀釋，其酸性依然會損害木質表面的塗層，包括廚櫃、實木地板及木製家具（如梳妝枱、餐枱等），令表面失去光澤、變得暗啞。若用於未經密封處理的木材，更會導致木材吸水膨脹。建議使用專為硬木配製的地板或家具清潔劑。

2.不鏽鋼家電

不鏽鋼器具的表面其實相當嬌嫩，極易被醋等酸性物質損壞。建議使用專用的不鏽鋼清潔劑，來去除器具上的油漬、指紋及食物殘渣。

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3.石材桌面

若自製的清潔噴霧中含有醋，極可能會灼傷或腐蝕大理石、花崗岩及石灰石等天然石材表面。建議將1/4茶匙溫和洗潔精與一杯清水混合。

4.蒸氣熨斗

不少人以為將蒸餾白醋倒入熨斗內，能溶解積聚的礦物質沉積。雖然白醋確實能清潔內部，但其酸性同時會嚴重腐蝕熨斗的內部金屬零件。建議只需將熨斗水箱注滿清水，調至最高溫度及最強蒸氣檔位，然後在一塊舊布上用力熨燙，便能利用高溫蒸氣沖走殘留的水垢。

5.瓷磚縫隙

長期使用醋清潔，會逐漸損壞或腐蝕瓷磚縫隙間的填縫劑，特別是在縫隙未完全密封或狀況不佳的情況下。建議使用稀釋的漂白水配合硬毛刷來清潔瓷磚縫隙。

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6. 洗衣機內部

很多人會在洗衣時加入醋以去除污漬及異味，但其酸性長期積聚，可能會腐蝕洗衣機內部的零件。偶爾加一點醋問題不大，但絕不建議經常在洗衣機中使用醋。

7.電子螢幕

切勿使用醋溶液清潔手機、電視或任何電子螢幕。酸性液體會直接破壞螢幕表面的防眩光塗層，並大幅降低觸控螢幕的靈敏度。建議使用微濕的超細纖維布，或經認證的優質螢幕專用清潔劑來擦拭。

8.生雞蛋污漬

下次不小心將生雞蛋掉在地上時，千萬別急著噴白醋。這就如同煮荷包蛋的原理一樣，醋的酸性會導致生雞蛋的蛋白質瞬間凝固，反而更難清洗。

資料來源：《Good Housekeeping》

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