雨季濕氣逼人、塵蟎大軍殺到！家事達人教4招打造無蟎睡房 告別濕氣過敏原

又到了潮濕悶熱、氣溫日日升的夏季，偶爾下場大雨雖然涼爽舒服，但隨之而來的濕氣卻令人「周身唔舒服」！打擾全家安眠的，更有可能是肉眼看不見的「塵蟎大軍」。如何打造無蟎睡房？家居又有甚麼除蟎對策呢？

塵蟎不咬人但糞便致敏

日本家事達人藤原千秋分享，夜晚睡不好的元兇可能與濕氣及塵蟎有關，透過每日的小習慣就可以踢走塵蟎，打造乾爽舒適的臥室。塵蟎到底是甚麼？

塵蟎並非昆蟲，屬於節肢動物，近親其實是蜘蛛。全球已知的塵蟎種類多達4.5萬種，而在家居環境中造成問題的主要是「室塵蟎」與「食甜蟎」等。塵蟎體長僅約0.2至0.5毫米，呈半透明至白色。很多人以為塵蟎會咬人，其實不然。真正引起過敏的元兇是塵蟎的屍體碎片和糞便乾燥物，這些微粒可誘發哮喘、鼻敏感等過敏反應。當塵蟎大量繁殖時，以塵蟎為食的「肉食蟎」亦會隨之增加，肉食蟎則可能叮咬皮膚，導致痕癢。

【同場加映】塵蟎習性及生存環境：

高溫潮濕是塵蟎天堂 寢具為重災區

室塵蟎在氣溫20至30度、相對濕度60%以上的環境中最為活躍。梅雨季至夏季正是牠們的繁殖高峰期。尤其是一些略帶濕氣且溫暖的地方，例如：

棉被、床墊、枕頭 地毯、布質梳化 堆積汗水、皮脂、頭皮屑的寢具

這些地方濕氣難以揮發，成為塵蟎的溫床。

除蟎首要任務：寢具濕氣管理

許多人一提到「蟲蟲對策」，便聯想到殺蟲劑，但對於塵蟎，最重要的其實是日常寢具管理，而非依賴化學藥劑。

1. 起床後勿立即摺被

睡醒後，不要馬上摺被或鋪平床鋪；宜將被子翻開、保持通風一段時間，讓濕氣自然散發；天氣晴朗時打開窗戶，促進空氣流通。

2. 使用除濕墊及吸塵機

除濕墊放在床墊或棉被下方，防止濕氣積聚。床墊下面鋪一張，有助吸走睇唔見嘅濕氣。另外，可使用配備「棉被吸頭」的吸塵機，吸走塵蟎屍體及糞便。如果家中有棉被烘乾機（具備高溫殺蟎功能），就更加理想。

3. 寢具每周清洗一次

所有可清洗的寢具，包括床墊保潔墊、床單、枕頭套等，應每周至少清洗一次。梅雨季期間，若只等「好天氣」才洗，恐怕趕不上塵蟎繁殖速度。建議善用烘衣機、浴室乾燥機、或者室內晾衫時配合抽濕機、冷氣機，確保寢具乾爽。

4. 選用含誘引劑的除蟎墊

可在床墊下方放置除蟎墊，選擇含有誘引劑的產品，並定期更換，以捕捉活蟎。

選用涼感寢具 注意清洗方法

夏季受歡迎的「涼感床墊」及涼感寢具，不僅觸感冰涼，視覺上亦帶來清涼感。但使用這類產品的前提同樣是保持清潔。貼合肌膚的涼感材質容易沾附汗水與皮脂，若不徹底清洗，反而成為塵蟎的繁殖地。

選購與保養貼士：

優先選擇可用洗衣機清洗的質料

清洗機能性纖維時切勿使用柔軟精，以免影響涼感效果

考慮亞麻、麻質、網眼布料等透氣性佳、易乾的質料

睡房濕度維持50-60%

從梅雨季到夏季，睡房不僅有塵蟎，還可能滋生霉菌、蟲子及異味。逐一處理這些問題，有助提升睡眠質素。

濕度標準 ：全年（包括梅雨季）建議維持相對濕度50至60%。當室外空氣乾燥時，盡量開窗通風；如果環境不許可，就開抽濕機或冷氣，將濕度控制在低於60%，避免長時間處於70%、80%的潮濕狀態。

：全年（包括梅雨季）建議維持相對濕度50至60%。當室外空氣乾燥時，盡量開窗通風；如果環境不許可，就開抽濕機或冷氣，將濕度控制在低於60%，避免長時間處於70%、80%的潮濕狀態。 留意其他布製品：同一間睡房入面，地毯、絨毛公仔、窗簾、衣物等都可能藏有塵蟎。要定期清洗或吸塵。

透過上述簡單的日常管理：揭被通風、勤洗床單、控制濕度、選對寢具等等，便能有效減少塵蟎滋生，告別濕氣與過敏原。

資料來源：藤原千秋

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