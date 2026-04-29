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毛孩嘔吐物排泄物難清走？必學3招「不要摩擦、稀釋、吹風」專家教除臭秘技 

食用安全
更新時間：21:05 2026-04-29 HKT
發佈時間：21:05 2026-04-29 HKT

夏天來臨，毛孩排泄物與嘔吐物是不少家庭的煩惱之一，事關高溫潮濕環境不僅讓細菌快速繁殖，也讓清潔工作變得棘手。其實只要掌握正確的清潔方式與步驟，就能有效去除污垢與殘留異味，還各位「奴才」和「主子」一個清新的家。

為何寵物污垢特別難纏？黃金清潔3法則

家事達人藤原千秋分享，毛孩失禁、嘔吐、體液等造成的污垢，屬於居家污染源中最棘手的「蛋白質污垢」。這類污垢會隨著時間越久越容易附著在地毯、布藝沙發等材質上，而且容易硬化；加上胃酸帶來的「酸性」腐蝕，容易損壞物品表面，氣味也特別強烈。

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若通風不良，濕氣與臭味容易滯留室內，導致明明已經清潔，卻仍聞到異味的窘境。面對寵物污垢，藤原千秋指最忌諱的就是「擦拭」，因為摩擦只會讓污垢深入纖維，增加清潔難度。正確做法分3步：

第1步：迅速吸走液體

預先準備拋棄式紙巾、舊布或寵物尿布墊。發現污垢時立即按壓吸收，不要來回擦拭。

第2步：稀釋污垢

用沾了冷水或溫水的舊布，以「稀釋」的方式輕按髒污處，將殘留物轉移到布上。可搭配少量中性餐具清潔劑，但切忌使用熱水——因為蛋白質遇熱會凝固，反而更難去除，水溫建議比洗澡水略涼。

第3步：徹底乾燥

最後用乾毛巾壓乾水分，並開啟抽風扇、循環扇或冷氣送風模式，讓空氣持續流動。即使不開窗，只要空氣流通，殘留氣味就會明顯減少。

布料製品如何清潔？保持乾燥是關鍵

地毯、布沙發或床墊等布料製品，清潔難度更高。吸除污垢後，即使表面看似乾了，內部若殘留濕氣，細菌就會繁殖，產生難聞氣味。對策如下：

  • 用毛巾重疊按壓吸取水分，再用吸塵器對著毛巾上方抽吸，之後用循環扇對準髒污處送風，確保徹底乾燥。

有時即使迅速處理，體液或胃酸仍可能導致地板或布料「變色」，這多半是材質本身發生「化學變化」，而非污垢殘留。此時切勿過度加熱、使用強力清潔劑或漂白水，否則只會擴大「損傷」。

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通風＋簡易護理去除異味 減少清潔負擔

寵物異味主要來自：污垢殘留、細菌繁殖、空氣滯留。去除污垢與乾燥後，務必通風——夏天不需要長時間開窗，只需短時間讓空氣對流即可。

市售護理用品分為「分解氣味」與「吸附氣味」兩類。也可使用檸檬酸對付尿液、小蘇打對付體液等天然素材。若感覺效果不彰，不要用香精掩蓋，應重新檢查是否有隱藏的污漬源頭。

與其每次事後拼命清理，不如預先營造「不易髒污」的環境：

  • 選擇可徹底清洗的寵物睡床、地墊
  • 固定寵物休息與如廁位置
  • 使用易更換的材質（如可機洗的寵物墊）
  • 考慮更換地板材質（例如防水耐磨的地板）

與毛孩們共同生活，污垢與氣味是無法完全歸零。下次再遇到失禁或嘔吐時，記住「不要摩擦、稀釋、吹風」三原則。

 

資料來源：藤原千秋

延伸閱讀：這家電恐比馬桶髒15倍 研究揭100%驗出糞便細菌！盤點家居10大細菌溫床

 

 

 

 

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