自己洗Vs乾洗？專家教換季衣物收納大法 2招助防蟲防敏 乾洗未必最Work？

春天潮濕多雨，氣溫不時急升急降，溫差足足有10度！最令人煩惱的莫過於衣物要換季。厚重冬衣該收起了嗎？哪些可以自己洗？哪些必須送洗衣店？日本專家教大家「換季收納法」，延長衣物壽命、預防蟲蛀與過敏。

冬季衣物的收納和洗滌技巧 換季需要全部衫換走？

日媒報道，家事達人藤原千秋提出一套「換季收納法」，只要掌握2個重點：去除汗漬皮脂污垢、清潔及整理好收納空間；就能大幅減少下一季衣物發霉、蟲蛀、異味等困擾。藤原千秋指出許多衣物其實全年都可穿著，例如T恤、襯衫、開襟毛衣等。因此，換季時真正該收起來的，只有「寒冬單品」：

厚外套

羽絨或舖棉衣物

毛皮或仿皮草外套

粗針織毛衣

如此一來，換季負擔便能大幅減輕。

【同場加映】衣物發霉異味好困擾？專家揭洗衣液陷阱 勿浸超過10分鐘 廚房1物可代替柔順劑

1. 乾洗Vs自己洗？全部衫乾洗沒有必要

很多人以為「送乾洗最乾淨」，藤原千秋解釋，乾洗本質上是「用有機溶劑洗滌」，能有效去除油性污垢如皮脂，卻無法清除水溶性污垢（如汗漬、尿液殘留）。若只依賴乾洗，衣物上殘留的汗液蛋白質會成為細菌與衣蟲的養分，引發異味甚至皮膚過敏。她建議：

乾洗Vs自己洗？全部衫乾洗沒有必要

在家自行水洗的衣物

羊毛針織衫（美麗諾羊毛內衣）

薄款圍巾

羽絨外套／大衣（使用中性洗劑，手洗或洗衣機精緻模式）

送洗衣店乾洗的衣物

大衣（易變形或縮水）

西裝外套

銅氨絲、人造絲、醋酸纖維製成的服裝

藤原千秋提醒，羊毛大衣若只有領口、袖口沾上皮脂，可用稀釋中性清潔劑局部擦拭，再以刷毛清潔、陰涼處風乾保養，不必年年送洗。

【同場加映】洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！

2. 留意蟲蛀危機：人體殘留物、空間灰塵

許多人以為「羊毛大衣才會被蟲蛀」，其實不然。藤原強調，衣蛾、衣魚、鰹節蟲等「吃衣服的蟲」真正喜愛的是衣物上殘留的汗水、皮脂、食物殘渣。即使是不易消化的聚酯纖維或棉質衣物，只要沾上這些有機物，同樣可能被咬。容易出問題的部位包括：

領口周圍

袖口

腋下（袖子接縫處）

留意蟲蛀危機：人體殘留物、空間灰塵

因此，收藏前務必將衣物徹底清洗、乾燥，或至少進行局部清潔與刷毛。另一方面，就算衣物洗乾淨了，若收納櫃本身充滿灰塵，蟲卵與幼蟲仍會伺機而動。她建議：

用吸塵器清潔衣櫃地板、抽屜內部

以消毒酒精擦拭抽屜內壁

檢查防蟲劑有效期限，過期或已揮發的產品應全部更換

防蟲劑使用要點：

不同種類（如對二氯苯與萘丸）勿混合使用 遵守建議用量，並非放越多越有效 密閉收納（如抽屜櫃、儲物箱、帶門衣櫃）效果最佳，開放式層架效果差且可能釋放有害氣體，不建議使用 定期通風、吸塵，讓害蟲無法安居

只要掌握好以上重點：適當地去除汗漬、皮脂等污垢；徹底晾乾；清潔及整理好收納空間；大家在下一季打開收納箱時，冬衣依然清爽如新，安心穿上身。

資料來源：LEE

延伸閱讀：校服衫領發黃點算好？日網友教用洗潔精+牙膏瞬間去漬 衫領袖口黃漬見效

---