衣物發霉異味好困擾？專家揭洗衣液陷阱 勿浸超過10分鐘 廚房1物可代替柔順劑

洗衫看似簡單，但不少人卻越洗越多問題：轉季將久放衣物取出、衣服發霉有異味、衣領袖口洗極都發黃！有台灣洗衣專家在節目上分享經驗，從洗滌前處理、水溫選擇，到晾曬保存，逐一拆解正確方法，助大家延長衣物壽命。

洗衫貼士｜久放舊衣物會有異味黃斑

台灣節目《健康零距離》分享，轉季少不了將久放衣物取出。久放衣物有機會出現異味和黃斑，其實是汗漬、皮脂氧化所致。專家建議：

取出時切勿劇烈抖動 ：以免揚起過敏原，建議佩戴口罩處理。

電子衣櫥 ：具備紫外線和高溫蒸氣功能，可消毒、除塵蟎，去除火鍋味或久放異味。

烘衣機、高溫蒸氣熨斗：加熱殺菌

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洗衫貼士｜浸泡勿過久、10分鐘就夠 白醋代替柔順劑

很多人發現白色衣物領口、袖口隔年變黃。想去除黃漬，好多人以為將衣服浸泡得久即可，其實不然！洗衣液效能約4小時，浸泡過久反而會讓分解出來的污漬重新附著衣物，造成「逆污染」；白色衣物也最多浸泡10分鐘即可；也避免不同顏色衣物混合浸泡，以免染色。

浸泡勿過久、10分鐘就夠 白醋代替柔順劑

洗衣達人教路：

洗衣時加入 少量洗潔精 （約一茶匙），能有效分解油脂。

（約一茶匙），能有效分解油脂。 水溫控制在45-50度（熱水器溫水即可），去污力更佳。

深色衣物為護色，建議用冷水洗。

洗衣過程中加入白醋，可以中和洗衣液的鹼性殘留，使衣物柔軟，改善手感，這是天然且健康的方式。

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洗衫貼士｜曬太陽未必可殺塵蟎

若衣物已有輕微霉味，可如何處理？很多人以為陽光有殺菌作用，但塵蟎需要50度以上連續30分鐘才能殺死。夏天最高溫約40度，曬太陽根本無法達到要求，除蟎效果有限。更有效方法：

烘衣機 ：有效降低濕度，減少異味，建議60度烘乾，但注意棉質衣物可能縮水。如內衣褲、睡衣可用烘衣機烘乾。

：有效降低濕度，減少異味，建議60度烘乾，但注意棉質衣物可能縮水。如內衣褲、睡衣可用烘衣機烘乾。 蒸氣熨斗：大衣等久放衣物，建議從內到外徹底蒸燙，有助於殺菌，避免穿著後皮膚發癢。

若一定要曬太陽，可先將衣物烘乾再曬，去除濕氣。雖然乾洗能防止衣物變形，但大部分污漬是水溶性（如汗漬、食物），乾洗對水溶性污漬效果不佳，甚至可能殘留異味。專家建議，若材質允許，偶爾水洗反而更乾淨衛生。

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洗衫貼士｜收納前必先處理衣物霉菌

切勿以為衣物摸起來乾就是真的乾了，冬天厚重衣物需確保最內層乾燥，以勿收納後滋生細菌：

步驟1：檢查是否徹底乾透：

要留意，專家指，衣物收納前若未徹底乾燥，尤其厚外套、牛仔褲褲襠、多層布料衣物，容易藏有濕氣，導致霉菌滋生。

檢查褲襠位置，如果那裡乾了，整條褲才算真正乾透。

步驟2：處理發霉衣物：

從衣櫃取出轉季的發霉衣物，用天然黑皂液（Black Soap）塗抹在霉斑表面，黑肥皂能有效殺菌。擦拭後室內風乾3至4小時再掛回。

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