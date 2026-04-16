校服衫領發黃點算好？日網友教用洗潔精+牙膏瞬間去漬 衫領袖口黃漬見效

又到春夏季，不少家長發現子女的校服衫領、袖口出現惱人黃漬，漂白水也洗不掉，非常頑固。日本一位男子也有同樣煩惱，後來朋友教他一招——原來只需用上家中常見的「洗潔精」和「牙膏」，便能輕鬆對抗泛黃污漬，效果驚人。與其買新校服，不如試試這些低成本的家居妙法吧！

洗潔精＋牙膏 對付衫領袖口黃漬

33歲日本男子在社交平台X分享，過去他面對襯衫領口、袖口泛黃，總是用漂白水浸泡，但幾乎沒有作用，只能無奈地把衣服丟掉。三年前他請教一位在洗衣店工作的朋友，朋友教他用「洗碗精」和「牙膏」兩樣法寶，從此告別黃漬。

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步驟：

將洗潔精與牙膏以 1:1 的比例混合。 均勻塗抹在襯衫泛黃的位置，如衣領、袖口。 用舊牙刷輕輕拍打，讓清潔劑滲入纖維深處。 將襯衫浸泡在約40度的溫水中30分鐘。 之後直接丟進洗衣機清洗即可。

洗潔精可分解衣物上來自汗水和皮膚分泌的油脂，牙膏則含的微細研磨劑可以幫助物理去除纖維表面已變質的污漬層，兩者結合能有效去除汗漬、皮脂氧化造成的黃漬。不少網友試過後大讚：「如果早知道可以這樣，我就不用丟掉那麼多衫了！」

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肥皂＋梳打粉＋白醋 回復潔白

除了以上方法，日本YouTuber「洗濯のお兄さん」也曾分享，「肥皂＋梳打粉＋白醋」可對付白襪發黑、泛黃的頑固污漬，同樣是要放入洗衣機前的「前處理」：

步驟1：用肥皂做前處理

將髒襪子完全濕透。 直接將肥皂塗抹在污漬處，反覆搓揉。 若污漬特別頑固，可用舊牙刷輔助刷洗。

原理：肥皂比洗衣液成分更能滲透到纖維深處，將污漬「搓」走。

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步驟2：梳打粉＋白醋

戴上膠手套護手。 在仍有污漬的地方灑上一層 梳打粉，完全覆蓋。 慢慢倒上白醋，兩者混合會產生大量氣泡。 靜待氣泡消退，用清水沖洗乾淨。

原理：利用酸鹼中和產生的氣泡，將深藏在纖維內的頑固污垢「逼」出來。

步驟3：放入洗衣機

完成以上兩個步驟後，將襪子與其他衣物一同放入洗衣機，正常清洗即可。

資料來源：jiro_fire@X

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