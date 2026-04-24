開冷氣霉味好重？沒有定期清潔恐惹4大致命病菌！即學3招清洗法 免變「細菌密室」

炎夏殺到，重新開啟閒置大半年的冷氣機，傳出一陣霉味？有品牌指，若無定期清洗冷氣，恐惹4大奪命惡菌。若不想家居淪為「細菌密室」，有電力供應商教3大方法清洗冷氣，只需簡單工具，便能輕鬆清走霉菌。

開冷氣霉味好重？沒有定期清潔恐惹4大致命病菌

根據中華電力（中電）網頁顯示，若冷氣機大半年未有開啟，一開機隨時傳出陣陣難頂的霉味；即使將溫度調低依然感覺不夠冰涼。不少人誤以為冷氣機損壞需要更換，但原來這往往是因為生活繁忙，忘記定期清洗冷氣機所致。其實早於2018年，浸會大學研究團隊已發現，人體脫落的死皮會經抽風裝置進入冷氣機內，分解並長期積聚後便會傳出惡臭。除此之外，根據Ncco專利空氣淨化技術在Facebook專頁的分享，冷氣機若未有定期清潔和維護，更會釋放多種常見細菌，嚴重威脅人體健康：

黴菌：冷氣機的隔塵網、冷凝器和去水喉若保持潮濕且未經清潔，極易滋生霉菌。霉菌孢子會隨冷氣釋放到室內空氣中，可能引發過敏反應、哮喘發作及呼吸道感染，對免疫系統較弱的人士更會造成嚴重的健康問題。 金黃色葡萄球菌：冷氣機內部積聚的灰塵和污垢是滋生金黃葡萄球菌的溫床。這種細菌可引發皮膚感染、呼吸道感染，嚴重時甚至會導致出現敗血症。 大腸桿菌：若冷氣機的去水系統堵塞或缺乏清潔，便可能滋生大腸桿菌。大腸桿菌容易引發腸胃感染，症狀包括腹瀉、腹痛及嘔吐；情況嚴重時，更可能導致脫水及腎衰竭。 鏈球菌：冷氣機內的積塵污垢同樣會滋生鏈球菌，隨時引發咽喉炎、扁桃體炎，甚至肺炎。

即學3招清洗冷氣法 免變「細菌密室」

面對冷氣機的隱藏健康危機，中電特別分享了3個日常清潔冷氣機的小方法，教大家輕鬆去除霉菌，避免居所淪為「細菌密室」：

3個日常清潔冷氣機的小方法

方法1：

閒置大半年後首次開冷氣前，可先用花灑配以清水，清洗隔塵網及外罩的塵垢；隨後以1比99稀釋漂白水，用噴壺噴灑消毒冷氣機內部的金屬片。噴灑後靜待30至60分鐘，再開啟「風扇」功能，便可令漂白水氣味自然消散。漂白水對機身金屬片影響不大，開冷氣後更會被機身產生的冷凝水帶走，順便清理去水喉位置的霉菌。

方法2：

建議養成定期清洗隔塵網的習慣，最好每2星期清洗一次。清洗時，只需用花灑向下沖水即可，切忌用刷子大力刷洗。因為刷洗隨時會令隔塵網的網孔變大，直接破壞其隔塵過濾功能。

方法3：

每次關掉冷氣後，經歷一凍一熱的溫差，無論冷氣機身內外抑或房內牆身，都很容易凝結「倒汗水」。在日間濕熱的天氣下，這些水分便成為養菌的最佳時機；夜晚再開冷氣時，細菌就會隨風吹勻全屋。為免染病，緊記要勤力用1比99稀釋漂白水，抹拭冷氣風槽隙縫及有倒汗水的位置。

中電亦提醒市民，如果家中的冷氣機已使用5年以上，且平時沒有經常清洗的習慣，建議在炎夏正式來臨前，聘請專業的洗冷氣公司進行拆機全面大清洗一次，保障全家健康。

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