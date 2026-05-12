手袋清潔全攻略！帆布袋/合成皮/真皮/環保袋 專家教你正確保養 告別碎屑汗漬

日常使用的手袋背包其實比大家想像中更髒！女士們的手袋小包不時藏污納垢如碎屑、發票、頭髮等髒污小物；剛買回來的凍飲瓶身被塞進手袋，亦常把內層弄得濕漉漉；加上夏日炎炎，袋身少不了會沾有腋下或背部汗水。手袋背包可如何保養及清潔呢？

手袋清潔｜帆布/合成皮/真皮/環保袋如何保養清潔？

日本家事達人藤原千秋分享，我們日常使用的包包，雖然平日多數處於閉合狀態，但內部比想像中更易悶熱潮濕；灑落的骯髒物成為細菌的養分，在充足濕氣與溫度下，細菌迅速繁殖。因此，適當且正確的清潔保養不可或缺。藤原千秋指出，不同材質亦有對應的基本保養秘訣：

手袋清潔｜1. 尼龍帆布袋

保養方法： 尼龍或帆布觸感親膚、方便實用，大部分可以直接水洗。但務必先查看洗滌標籤，並測試是否會褪色。清洗時建議放入洗衣網單獨清洗，選用「時尚衣物專用中性洗劑」。 請避免使用漂白劑，因可能導致尼龍或帆布變色或掉色；應改用含界面活性劑的局部去漬產品。即使標示可機洗，仍需留意「變形」及「摩擦掉色」的風險。

每日保養：回家後用乾毛巾輕輕擦拭表面，即可去除汗水與皮脂。

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手袋清潔｜2. 合成皮革袋（仿皮包）

保養方法： 合成皮外觀高級、價格親民且輕巧，但最大的敵人是「水解」，因為水分濕氣會與合成皮產生化學反應，表面、肩帶、提把或內裡可能突然變得脆化、剝落甚至損壞。除了濕氣與皮脂的雙重打擊，夏日紫外線亦會加速劣化。 對於合成皮包包，建議定期進行「陰乾」（沒有陽光直射的陰涼處晾乾），偶爾用濕布擦拭後再以乾布擦乾，保持適度乾燥有助延長使用壽命。

每日保養：回家後掛在通風良好處2至3分鐘，效果顯著。

手袋清潔｜3. 真皮手袋

保養方法： 真皮來自動物皮革，相對較耐濕氣與髒污，但要注意：即使外層是真皮，內層也有可能是合成皮。這時「看不見的水解」可能在內層悄悄發生。由於存放環境會影響皮革的劣化速度，長時間收納建議放入除濕劑/乾燥劑/防潮用品。

每日保養：真皮外層可使用真皮專用油或護理霜定期保養。若內裡為合成皮，則不可使用相同保養劑。乳霜要薄薄塗抹、均勻推開，塗太厚易滋生霉菌。

手袋清潔｜4. 背包

保養方法： 夏天背部易出汗，後背包靠背的一側特別容易潮濕發臭。加上小口袋、側邊飲料置物架容易藏污納垢的結構，背包質料又常混合尼龍、帆布、合成皮、真皮，可說是特別容易髒污的包包類型。基本原則是依照不同材質分別保養。 部分款式背板可拆卸，進行局部水洗。即使無法整件清洗，也可以用浸泡過「時尚衣物專用中性洗劑」稀釋液（相當於手洗）的濕毛巾擦拭清潔，然後在陰涼處徹底晾乾，能有效減少異味。

每日保養：建議周末至少將肩背帶和背板那一側進行清潔。

手袋清潔｜5. 環保袋

保養方法： 環保袋經常裝載食物，容易沾上冷凝水或食材汁液；放任不管不僅產生異味，還會造成污漬或發霉。首先區分哪些可以水洗、哪些不能：不可水洗的用酒精擦拭；可水洗的請用手洗（使用時尚衣物專用中性洗劑），必要時亦可機洗。盡量保持衛生狀態。

每日保養：準備多個環保袋，輪流清洗使用。

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清洗包包前必做的3件事

即使包包標示可水洗，也請注意以下要點：

1. 清空所有內容物

檢查好口袋內側，內袋的糖果、常備藥、原子筆若直接丟進洗衣機，可能釀成損壞。

2. 確認金屬配件、拉鏈、皮革零件是否可水洗

有需要可拆下肩背帶等部分零件再清洗。

3. 在不顯眼處測試是否褪色

合成皮、尼龍產品尤其需要注意。水洗可能改變質地，務必先測試。

資料來源：LEE

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