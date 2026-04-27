手持式花灑推介｜澳門消委會測試14款產品 舒適耐用 這2款最慳水！

花灑是常用的淋浴設備，到底如何選購合適、耐用，又慳水的花灑呢？澳門消委會曾測試14款手持式花灑，當中包括「IKEA 宜家家居」、「American Standard 美標」和「得爾美」等熱門品牌，提供更多選購資訊供大家參考。

澳門消委會測試14款手持式花灑 這2款最慳水！

根據澳門消委會第378期《澳門消費》資料顯示，澳門消委會測試了14款手持式花灑（含花灑頭及軟管），零售價由99.00人民幣至980.00澳門元不等，樣本的最低與最高價格差距約10倍。

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是次測試參考了中國相關標準GB/T 23447-2023《衛生潔具淋浴用花灑》及GB 28378-2019《淋浴器水效限定值及水效等級》分別對樣本的密封性能、耐冷熱疲勞性能、耐腐蝕性能、平均噴射角、流量均勻性、水效等級共6個項目進行測試來評估樣本的使用功能、感官質量、舒適性及節水4方面的表現：

密封性能：如果花灑的密封性出現問題，水流可能會從非預期的地方滲漏，令噴頭正常的出水孔水流壓力不足，間接影響花灑的噴灑範圍和出水的均勻度，花灑滲水及漏水都是經常困擾消費者的問題。本項測試會將樣本和供水管路相連並供水，檢查花灑和其連接部位是否有滲水現象。 耐冷熱疲勞性能：花灑通常是冷熱水交替使用，如果耐冷熱疲勞性能不佳，會導致水溫和水壓波動、水流不均勻，以及內部零件變形等問題。耐冷熱疲勞性能好的花灑能夠保持穩定的水溫和水流，同時能延長其使用壽命。本項測試將樣本分別進行300次冷熱交替供水，測試後檢查樣本有否漏水、裂紋、變形和功能故障。 耐腐蝕性能：耐腐蝕性能良好的花灑能夠延長花灑的使用壽命、能保持外觀光潔如新。如果花灑耐腐蝕性能不佳，使用一段時間後表面鍍層會出現銹蝕。本項測試把樣本進行酸性鹽霧測試後，觀察表面塗層及電鍍表面的外觀情況 平均噴射角：平均噴射角決定花灑水流的覆蓋範圍和出水的衝擊力。花灑的平均噴射角越佳，越能夠使水流均勻地覆蓋使用者的身體，確保水流的均勻性和適宜的衝擊力，提供舒適的淋浴體驗。標準規定平均噴射角應在0°至8°之間。 流量均勻性：流量均勻性好的花灑能夠減少水資源的浪費。如果流量分佈不均勻，會加速花灑內部部件的磨損，縮短花灑的使用壽命，同時會降低淋浴的節水效率。 水效等級：水效等級與花灑每分鐘流量值有關，流量值越小節水效果越好，水效等級好的花灑能夠確保水流的均勻性，有助於提高水資源利用效率。如果水效等級差，花灑在使用過程中水流會出現時大時小的情況，導致水流不均勻。

澳門消委會測試14款手持式花灑評價⬇⬇⬇

14款手持式花灑測試結果

密封性能 ：14款樣本均未出現滲漏情況，全部樣本符合要求。

：14款樣本均未出現滲漏情況，全部樣本符合要求。 耐冷熱疲勞性能 ：14款樣本全部符合標準要求。

：14款樣本全部符合標準要求。 耐腐蝕性能 ：14款樣本耐腐蝕性能均符合標準要求。

：14款樣本耐腐蝕性能均符合標準要求。 平均噴射角 ：14款樣本均滿足標準要求。若從出水集中度和用戶舒適度考慮，平均噴射角較大能為使用者提供較大且適宜的沖洗面積，淋浴效率更高。

：14款樣本均滿足標準要求。若從出水集中度和用戶舒適度考慮，平均噴射角較大能為使用者提供較大且適宜的沖洗面積，淋浴效率更高。 流量均勻性 ：14款樣本中以樣本編號1（American Standard美標）、樣本編號5（IKEA 宜家家居）、樣本編號7（KOHLER）、樣本編號8（MOEN）、樣本編號10（科掌門），以及樣本編號12（普樂美）表現較好。

：14款樣本中以樣本編號1（American Standard美標）、樣本編號5（IKEA 宜家家居）、樣本編號7（KOHLER）、樣本編號8（MOEN）、樣本編號10（科掌門），以及樣本編號12（普樂美）表現較好。 水效等級：14款樣本中，樣本編號1（American Standard美標）及樣本編號5（IKEA宜家家居）2款樣本表現最好。

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花灑使用和保養攻略

選購時可先檢查花灑的表面，通過查看表面鍍層的光澤度和平滑度來判斷其品質的好壞。另外，手持花灑的水管一般是軟管，不同材質的軟管有不同特性，例如PVC軟管一體成形，表面光滑易彎曲，但受熱易變形，而不鏽鋼軟管耐高溫且抗屈力強，不易老化，使用壽命較長。

在日常使用後可用抹布清理花灑表面的水漬，以防止表面出現水垢及腐蝕現象。淋浴花灑的噴孔經常會因水垢而堵塞，定期清潔可延長花灑的使用壽命。

花灑的使用環境溫度一般不能超過70℃，高溫和紫外光會加速花灑老化，縮短花灑的使用壽命。

留意花灑的使用壽命和生產日期，若花灑使用時出水量減少，有可能是因內部污垢積聚或零件老化，應及時清潔或更換。

注意連接花灑頭的金屬軟管應保持自然舒展狀態，不使用時不要盤繞在水龍頭上，同時注意軟管與水龍頭的接頭處不要形成折角，以免折斷或損傷軟管。

資料來源：澳門消委會

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