消委會測試10款洗衣乾衣機 Miele表現全能、惠而浦/西門子性價比最高 同獲4星評級
發佈時間：14:00 2026-04-24 HKT
香港家居空間有限，加上潮濕多雨，令晾衫乾衣成為不少家庭的煩惱。洗衣乾衣機近年而備受關注。消委會在早前的測試發現，不少洗衣乾衣機近在洗衣潔淨、脫水、乾衣準確度及慳電慳水等方面的表現參差。綜合表現以Miele、惠而浦及西門子三款較佳，同奪4星評級。
3款洗衣乾衣機評級4星 Miele最全能、惠而浦性價比高
消委會在過往曾測試10款洗衣乾衣機在處理不同物料及分量衣物時的表現。10款樣本均屬前置式 「大眼雞」，售價由5,390元至21,980元。售價最便宜是惠而浦、東芝及Panasonic，最貴為Miele。綜合洗衣、乾衣、慳電、慳水、速度及使用方便度等表現，以下三款獲最高4星總評：
|型號
|售價
|特點
|Miele WTD160 WCS
|$21,980
|洗衣最潔淨；乾衣最慳電、慳水、最快；脫水表現佳；但售價最高
|惠而浦 WWEB8502GW
|$5,390
|洗衣速度最快；乾衣準確及均勻；洗衣慳電；性價比高
|西門子 WD14S460HK
|$7,490
|洗衣速度快；乾衣均勻性最佳；售價相宜
消委會測試10款洗衣乾衣機表現：
|牌子及型號
|總評
|洗衣表現
|乾衣表現
|慳電程度
|慳水程度
|建議零售價
|聲稱原產地
|Miele (WTD160 WCS)
|4.0
|4.5
|4.0
|4.0
|4.0
|$21,980
|德國
|惠而浦 Whirlpool (WWEB8502GW)
|4.0
|4.5
|4.5
|3.5
|4.0
|$5,390
|中國
|西門子 Siemens (WD14S460HK)
|4.0
|4.0
|4.5
|3.5
|4.0
|$7,490
|中國
|飛歌 Philco (PWD851400V)
|3.5
|4.0
|4.0
|4.0
|3.5
|$6,998
|中國
|金章牌 Zanussi (ZWD81660NW)
|3.5
|4.0
|4.5
|3.5
|3.5
|$7,798
|意大利
|LG (F-C1208V4W)
|3.5
|4.5
|3.5
|3.5
|4.0
|$6,790
|中國
|三星 Samsung (WD80T654DBE)
|3.5
|4.5
|4.0
|3.0
|3.0
|$7,590
|中國
|東芝 Toshiba (TWD-BK90S2H)
|3.5
|4.0
|4.0
|3.5
|4.0
|$5,980
|中國
|美的 Midea (MFL80D14)
|3.5
|4.0
|3.0
|4.0
|4.5
|$6,499
|中國
|Panasonic (NA-S075H1)
|3.5
|3.5
|3.5
|3.5
|3.5
|$6,180
|中國
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1. 洗衣表現
測試以血漬、茶漬、酒漬、唇膏等10種污漬評估潔淨比率，評分如下（5分滿分）：
|評分
|型號
|4.5分（最佳）
|Miele、LG、三星
|3.5分（較低）
|惠而浦、美的、Panasonic
在各環節中，最高與最低潔淨比率相差達27%（人造纖維衣物環節）。
過水效能
過水指數越低，代表殘留洗衣劑越少 。綜合評分：
|評分
|型號
|4.5分（最佳）
|惠而浦、三星
|3.5分（較低）
|Panasonic
在「清洗棉質衣物」環節中，最佳與最差樣本的過水指數相差54%。
脫水效能
殘留水分量越低，脫水效果越好。綜合評分：
|評分
|型號
|4.5分（最佳）
|Miele、三星
|3分（較低）
|惠而浦、東芝、Panasonic
值得留意的是，殘留水分量由37%至87%不等；惠而浦、東芝及Panasonic聲稱的最高脫水轉速分別為1,400及1,200 rpm，但在基本洗衣程序預設的脫水轉速僅為800 rpm，屬樣本中最低，導致脫水表現遜色。
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2. 乾衣表現
乾衣度準確性（乾後與日常乾爽度的差距）方面，在4個環節包括烘乾棉質衣物、烘乾人造纖維衣物、清洗連烘乾棉質衣物、清洗連烘乾人造纖維衣物之中，惠而浦、西門子、金章牌獲4.5分最佳；美的僅得3分，其於全部乾衣後均有衣物未乾透。
乾衣均勻性（各類衣物乾度是否一致）方面，西門子表現最佳（4.5分），美的最差（3分）。
3. 慳電程度
洗衣程序：
- 較慳電（4.5分）：惠而浦、Panasonic
- 較耗電（3分）：金章牌、LG、三星
乾衣程序：
- 較慳電（4分）：Miele
- 較耗電（2.5分）：Panasonic
洗衣連乾衣程序：
- 較慳電（4分）：Miele、美的
- 較耗電（2.5分）：Panasonic
4. 慳水程度
- 洗衣程序： Panasonic最慳水（4.5分）；飛歌及三星最耗水（3分）
- 乾衣程序： Miele、飛歌、LG、東芝、美的同獲4.5分最佳；三星及Panasonic僅得3分
- 洗衣連乾衣程序： Miele、美的（4.5分）；三星、Panasonic（3分）
5. 洗衣及乾衣速度
- 洗衣程序： 惠而浦及西門子最快（4.5分）；LG最慢（2.5分）
- 乾衣程序： Miele最快（4.5分）；西門子、三星、Panasonic最慢（2.5分）
- 洗衣連乾衣程序： 惠而浦較快（4分）；西門子、三星較慢（2.5分）
其他表現
- 寧靜及減震程度：全部樣本評分介乎3至3.5分，Miele、飛歌、LG稍佔優。
- 使用方便度：Miele、LG、三星可經Wi-Fi手機遙控（惟不建議無人在家時啟動）。
- 漏水測試：全部樣本通過，偵測異常後自動排水，獲滿分。
- 售後服務：大部分全機保用2年，Miele僅1年。LG及三星不設續保。
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消費者可按預算及表現作出選擇。若經常使用乾衣功能，Miele的節能及速度優勢明顯；若著重性價比，惠而浦及西門子是實惠之選。消委會提醒消費者以下5個重點：
1. 注意洗衣量與乾衣量差異
洗衣乾衣機的最高乾衣量通常低於最高洗衣量，若衣物量接近洗衣上限，需在洗衣後取出部分衣物再進行乾衣，以免影響效果。
2. 避免烘乾不適用衣物
切勿將海綿乳膠、含橡膠或蠟質等物料的衣物放入機內烘乾，以免熔化甚至著火。
3. 善用節能功能
使用冷水洗衣或「節能」程序，並盡量儲滿一機衣物才開機，有助節約能源。在天氣好時可晾曬衣物代替烘乾，更可先用脫水程序高速脫水後再烘乾，以縮短乾衣時間。
4. 定期保養
定期清理滾筒、洗衣劑格及排水泵過濾器，並檢查機門塑膠封邊，有助延長機器壽命。
5. 留意售後服務
大部分型號提供2年全機保用，但Miele僅1年。消費者應查詢續保費用及維修條款。
資料來源：消委會《選擇月刊》
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