消委會測試10款洗衣乾衣機 Miele表現全能、惠而浦/西門子性價比最高 同獲4星評級

香港家居空間有限，加上潮濕多雨，令晾衫乾衣成為不少家庭的煩惱。洗衣乾衣機近年而備受關注。消委會在早前的測試發現，不少洗衣乾衣機近在洗衣潔淨、脫水、乾衣準確度及慳電慳水等方面的表現參差。綜合表現以Miele、惠而浦及西門子三款較佳，同奪4星評級。

3款洗衣乾衣機評級4星 Miele最全能、惠而浦性價比高

消委會在過往曾測試10款洗衣乾衣機在處理不同物料及分量衣物時的表現。10款樣本均屬前置式 「大眼雞」，售價由5,390元至21,980元。售價最便宜是惠而浦、東芝及Panasonic，最貴為Miele。綜合洗衣、乾衣、慳電、慳水、速度及使用方便度等表現，以下三款獲最高4星總評：

型號 售價 特點 Miele WTD160 WCS $21,980 洗衣最潔淨；乾衣最慳電、慳水、最快；脫水表現佳；但售價最高 惠而浦 WWEB8502GW $5,390 洗衣速度最快；乾衣準確及均勻；洗衣慳電；性價比高 西門子 WD14S460HK $7,490 洗衣速度快；乾衣均勻性最佳；售價相宜

消委會測試10款洗衣乾衣機表現：

牌子及型號 總評 洗衣表現 乾衣表現 慳電程度 慳水程度 建議零售價 聲稱原產地 Miele (WTD160 WCS) 4.0 4.5 4.0 4.0 4.0 $21,980 德國 惠而浦 Whirlpool (WWEB8502GW) 4.0 4.5 4.5 3.5 4.0 $5,390 中國 西門子 Siemens (WD14S460HK) 4.0 4.0 4.5 3.5 4.0 $7,490 中國 飛歌 Philco (PWD851400V) 3.5 4.0 4.0 4.0 3.5 $6,998 中國 金章牌 Zanussi (ZWD81660NW) 3.5 4.0 4.5 3.5 3.5 $7,798 意大利 LG (F-C1208V4W) 3.5 4.5 3.5 3.5 4.0 $6,790 中國 三星 Samsung (WD80T654DBE) 3.5 4.5 4.0 3.0 3.0 $7,590 中國 東芝 Toshiba (TWD-BK90S2H) 3.5 4.0 4.0 3.5 4.0 $5,980 中國 美的 Midea (MFL80D14) 3.5 4.0 3.0 4.0 4.5 $6,499 中國 Panasonic (NA-S075H1) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 $6,180 中國

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1. 洗衣表現

測試以血漬、茶漬、酒漬、唇膏等10種污漬評估潔淨比率，評分如下（5分滿分）：

評分 型號 4.5分（最佳） Miele、LG、三星 3.5分（較低） 惠而浦、美的、Panasonic

在各環節中，最高與最低潔淨比率相差達27%（人造纖維衣物環節）。

過水效能

過水指數越低，代表殘留洗衣劑越少 。綜合評分：

評分 型號 4.5分（最佳） 惠而浦、三星 3.5分（較低） Panasonic

在「清洗棉質衣物」環節中，最佳與最差樣本的過水指數相差54%。

脫水效能

殘留水分量越低，脫水效果越好。綜合評分：

評分 型號 4.5分（最佳） Miele、三星 3分（較低） 惠而浦、東芝、Panasonic

值得留意的是，殘留水分量由37%至87%不等；惠而浦、東芝及Panasonic聲稱的最高脫水轉速分別為1,400及1,200 rpm，但在基本洗衣程序預設的脫水轉速僅為800 rpm，屬樣本中最低，導致脫水表現遜色。

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2. 乾衣表現

乾衣度準確性（乾後與日常乾爽度的差距）方面，在4個環節包括烘乾棉質衣物、烘乾人造纖維衣物、清洗連烘乾棉質衣物、清洗連烘乾人造纖維衣物之中，惠而浦、西門子、金章牌獲4.5分最佳；美的僅得3分，其於全部乾衣後均有衣物未乾透。

乾衣均勻性（各類衣物乾度是否一致）方面，西門子表現最佳（4.5分），美的最差（3分）。

3. 慳電程度

洗衣程序：

較慳電（4.5分）：惠而浦、Panasonic

較耗電（3分）：金章牌、LG、三星

乾衣程序：

較慳電（4分）：Miele

較耗電（2.5分）：Panasonic

洗衣連乾衣程序：

較慳電（4分）：Miele、美的

較耗電（2.5分）：Panasonic

4. 慳水程度

洗衣程序： Panasonic最慳水（4.5分）；飛歌及三星最耗水（3分）

Panasonic最慳水（4.5分）；飛歌及三星最耗水（3分） 乾衣程序： Miele、飛歌、LG、東芝、美的同獲4.5分最佳；三星及Panasonic僅得3分

Miele、飛歌、LG、東芝、美的同獲4.5分最佳；三星及Panasonic僅得3分 洗衣連乾衣程序： Miele、美的（4.5分）；三星、Panasonic（3分）

5. 洗衣及乾衣速度

洗衣程序： 惠而浦及西門子最快（4.5分）；LG最慢（2.5分）

惠而浦及西門子最快（4.5分）；LG最慢（2.5分） 乾衣程序： Miele最快（4.5分）；西門子、三星、Panasonic最慢（2.5分）

Miele最快（4.5分）；西門子、三星、Panasonic最慢（2.5分） 洗衣連乾衣程序： 惠而浦較快（4分）；西門子、三星較慢（2.5分）

其他表現

寧靜及減震程度 ：全部樣本評分介乎3至3.5分，Miele、飛歌、LG稍佔優。

：全部樣本評分介乎3至3.5分，Miele、飛歌、LG稍佔優。 使用方便度 ：Miele、LG、三星可經Wi-Fi手機遙控（惟不建議無人在家時啟動）。

：Miele、LG、三星可經Wi-Fi手機遙控（惟不建議無人在家時啟動）。 漏水測試 ：全部樣本通過，偵測異常後自動排水，獲滿分。

：全部樣本通過，偵測異常後自動排水，獲滿分。 售後服務：大部分全機保用2年，Miele僅1年。LG及三星不設續保。

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消費者可按預算及表現作出選擇。若經常使用乾衣功能，Miele的節能及速度優勢明顯；若著重性價比，惠而浦及西門子是實惠之選。消委會提醒消費者以下5個重點：

1. 注意洗衣量與乾衣量差異

洗衣乾衣機的最高乾衣量通常低於最高洗衣量，若衣物量接近洗衣上限，需在洗衣後取出部分衣物再進行乾衣，以免影響效果。

2. 避免烘乾不適用衣物

切勿將海綿乳膠、含橡膠或蠟質等物料的衣物放入機內烘乾，以免熔化甚至著火。

3. 善用節能功能

使用冷水洗衣或「節能」程序，並盡量儲滿一機衣物才開機，有助節約能源。在天氣好時可晾曬衣物代替烘乾，更可先用脫水程序高速脫水後再烘乾，以縮短乾衣時間。

4. 定期保養

定期清理滾筒、洗衣劑格及排水泵過濾器，並檢查機門塑膠封邊，有助延長機器壽命。

5. 留意售後服務

大部分型號提供2年全機保用，但Miele僅1年。消費者應查詢續保費用及維修條款。

資料來源：消委會《選擇月刊》

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