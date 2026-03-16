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消委會測試13款枕頭｜3款獲4.5星最高分 2款高分記憶枕$600有找 性價比極高

食用安全
更新時間：15:13 2026-03-16 HKT
發佈時間：15:13 2026-03-16 HKT

睡眠質素與健康息息相關，一個適合的枕頭是告別「瞓捩頸」、肩頸痠痛的關鍵。消委會最新測試了市面上13款枕頭，涵蓋記憶綿、乳膠及聚酯纖維等物料，售價由$79.9至$1688不等，有3款枕頭在各項測試中表現出色，勇奪4.5星總評級，當中更有2款高分記憶枕$600有找，性價比極高！

3款4.5星記憶枕高分之選 2款$600有找

消委會是次測試項目全面，包括枕頭的承托力、舒適度、耐用程度，以及清洗前後質量等物理特性。此外，檢測了枕頭物料防火和阻燃劑含量，全部樣本防火表現理想，消費者可放心使用。

在13款受測枕頭中，有3款憑藉其在承托力、耐用度及舒適度的卓越表現，脫穎而出，獲得4.5星的最高總評分。值得注意的是，當中2款記憶枕價格均在$600以下，證明優質枕頭不一定昂貴。

1. Cherry 感溫記憶凝氧枕

  • 物料： 記憶綿
  • 聲稱來源地： 中國
  • 售價： $499
  • 總評： 4.5星（體形較細人士總評分、體形較大人士總評分）
  • 亮點：對體形較細或較大人士的側臥承托表現較理想，獲得較高的4分評分。在整體耐用程度獲得最高的5分評分。

2. Sinomax全方位智慧承托枕

  • 物料： 記憶綿
  • 聲稱來源地： 中國
  • 售價： $599
  • 總評： 4.5星（體形較細人士總評分、體形較大人士總評分）
  • 亮點：對體形較細或較大人士的側臥承托表現較理想，獲得較高的4分評分。在枕頭的舒適度有關的評價中（硬度、高度、設計、氣味和使用時枕芯會否發出噪音等），均獲得較高的4分評分。

3. Tempur 雙用舒壓枕

  • 物料： 記憶綿
  • 聲稱來源地： 丹麥
  • 售價： $1,428
  • 總評： 4.5星（體形較細人士總評分、體形較大人士總評分）
  • 亮點：下陷速度和幅度表現均極為出色，取得5分滿分。在枕頭的舒適度有關的評價中（硬度、高度、設計、氣味和使用時枕芯會否發出噪音等），均獲得較高的4分評分。

 

品牌及型號 物料 售價 來源地 總評
Tempur
雙用舒壓枕		 記憶綿 $1,428 丹麥

4.5（體形較細人士、體形較大人士總評分）
Cherry
感溫記憶凝氧枕		 記憶綿 499 中國 4.5（體形較細人士、體形較大人士總評分）
Sinomax
全方位智慧承托枕		 記憶綿 599 中國 4.5（體形較細人士、體形較大人士總評分）
BRUKSVARA
人體工學枕頭		 記憶綿 $99.9 中國

4.5（體形較大人士總評分）

4（體形較細人士總評分）
Dentons
Luxurious Support Pillow
Impressions Multi-Profile		 記憶綿 $1,688  澳洲

4.5（體形較大人士總評分）

4（體形較細人士總評分）
加滕竹纖維記憶棉枕  記憶綿 $99.9  中國

4.5（體形較大人士總評分）

4（體形較細人士總評分）
歐化寧壓健康枕 記憶綿 $538 未知

4.5（體形較大人士總評分）

4（體形較細人士總評分）

Cottex天然乳膠枕

 聚酯纖維 $469 未知

3.5（體形較細人士、體形較大人士總評分）
Dunlopillo
健頸乳膠枕頭		 聚酯纖維 $718 泰國

4.5（體形較大人士總評分）

4（體形較細人士總評分）
金美夢乳膠枕 聚酯纖維 $380 未知 4（體形較細人士、體形較大人士總評分）
afontane
抗病毒珍珠枕15"		 乳膠 $170 中國

4（體形較大人士總評分）

3.5（體形較細人士總評分）
卡撒天嬌
星級酒店枕		 乳膠 $109 未知

4（體形較大人士總評分）

3.5（體形較細人士總評分）
Home Coordy
聚酯枕頭		 乳膠 $79.9 未知 3.5（體形較細人士、體形較大人士總評分）

 

承托力、耐用度、透濕度大比拼

枕頭的功能在於承托頭頸，讓脊椎在睡眠時能維持自然直線。測試結果顯示，不同樣本的承托力、耐用度、透濕度表現懸殊：

  • 承托力表現： 測試以1名男性和1名女性成人作測試對象，評估各樣本的承托表現，在枕頭樣本的整體承托表現中（體形較大人士），7款記憶棉枕表現理想，皆獲4.5分。仰臥測試中，Sinomax全方位智慧承托枕獲4分，承托力不錯；Cottex天然乳膠枕的仰臥測試僅獲2.5分、整體承托表現僅獲3分。

  • 耐用度測試： 測試模擬使用後枕頭的損耗程度。結果顯示，13款樣本中有2款的耐用度極佳，取得5分滿分，包括Cherry感溫記憶凝氧枕、加滕竹纖維記憶棉枕。這反映大部分枕頭在受壓、濕度下，其高度及硬度都能保持得不錯，耐用度普遍理想。

  • 透濕度測試： 若枕頭透濕能力差，濕氣積聚會令人有「焗」的感覺。測試量得各樣本的相對濕度由48.5%至66.9%不等，當中2款記憶綿枕樣本透濕表現較遜色，只獲3分（BRUKSVARA人體工學枕頭）和2分（加滕竹纖維記憶棉枕），怕熱或容易出汗的人士宜多加注意。

選購及保養4大貼士

消委會提醒，枕頭沒有絕對的好與壞，選擇時應考慮個人身型、體重及睡眠習慣。一個不合適的枕頭，可能引致頸痛、頭痛，甚至影響呼吸。

1. 親身試用 不能缺少：購買前應親身到店舖試躺，並以個人最常用的睡姿測試，感受高度與軟硬度。

2. 睡姿決定高度：仰臥時，頸椎應與床面平行；側臥時，枕頭高度應約等於一邊肩膀的闊度。

3. 細閱護理標籤：記憶綿、乳膠枕多數不能水洗日曬，應按標籤指示護理，正確護理能延長枕頭壽命。

4. 定期更換：當枕頭已經變形、失去彈性，便代表需要更換；建議每一至兩星期更換清潔的枕頭套，保持衛生，避免塵蟎及細菌滋生。

 

資料來源：消委會

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