茶葉蛋點揀先健康？極深色「裂蛋」恐藏2大陷阱 專家教選淺啡色完整蛋

「食蛋會令膽固醇升高」這說法早已被推翻，因此不少健康族都會「放縱」食蛋，甚至以茶葉蛋作為補充蛋白質的來源。但有營養師提醒，如果揀錯蛋，尤其是長期進食過度滷製、顏色極黑的茶葉蛋，反而可能對血管血壓構成負擔。到底茶葉蛋點揀先健康？

60歲女士日吃5粒茶葉蛋 食到胃脹血壓高

營養師邱世昕近日在個人Facebook專頁分享個案，一位60歲的女士在門診中說：「我看新聞說現在醫學證實吃蛋不會讓膽固醇變高了！那我為了防肌少症，一天去便利店買4、5粒那種滷得黑黑的、超級入味的茶葉蛋來吃，應該很健康吧？」但卻指自己吃完常覺得胃脹、血壓偏高。

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這正點出很多人對茶葉蛋的誤解——以為只要避開膽固醇問題，就可以「狂食無妨」。邱世昕指出，這個觀念雖然部分正確，但若選擇錯誤的茶葉蛋，反而會衍生健康隱患。

茶葉蛋有健康陷阱？

茶葉蛋陷阱 1.高溫長時間滷製

茶葉蛋陷阱 2.裂痕越深顏色越黑

茶葉蛋陷阱｜1.高溫長時間滷製

雞蛋本身的膽固醇在水煮或一般煎炒時非常穩定。然而，當膽固醇同時暴露於以下三個條件時，便會產生化學變化，形成「氧化膽固醇」：

高溫環境

長時間加熱

接觸氧氣與水分

雖然便利店的茶葉蛋不會滷製太久，但如果專門揀選那些蛋殼破裂嚴重、滲透深色、極度入味的茶葉蛋，其蛋黃接觸高溫滷汁和氧氣的時間最長，氧化風險自然較高。而氧化膽固醇對血管內皮細胞有壞影響，長期攝入可能失去食蛋養生的原意。

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茶葉蛋陷阱｜2.裂痕越深顏色越黑

為了令茶葉蛋香濃入味，滷汁中通常加入大量醬油和鹽。蛋殼破裂越多、顏色越深，代表蛋白和蛋黃吸附了滿滿的鈉離子。「一日食四、五隻這類茶葉蛋，無形中攝取的鈉含量隨時超標。」邱世昕指出，對於需要控制血壓或容易水腫的人士，這會大大增加身體的代謝負擔。

安心食蛋兩大招 營養師教你點揀

第一招：專揀淺啡色完整蛋

正常食茶葉蛋其實很健康。下次去便利店夾蛋時，只需避開鍋底那些破裂、深色的茶葉蛋，挑選蛋殼完整無裂痕、顏色呈淺啡色的即可。這類茶葉蛋的蛋白質結構較易消化，鈉含量和氧化風險也相對較低。

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第二招：水煮蛋/茶碗蒸更佳

如果一日需要進食多隻蛋來補充蛋白質，建議將部分「Quota」留給水煮蛋或茶碗蒸。這兩種烹調方式避免了長時間高溫滷製，既能避開氧化膽固醇的風險，又能吸收最純粹的優質蛋白質。

因此，茶葉蛋並非不能吃，關鍵在於要「識揀」，才能真正食得健康，遠離氧化膽固醇與高鈉的威脅。

資料來源：營養師邱世昕

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