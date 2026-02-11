雞蛋放雪櫃門易生惡菌 專家教最佳保存法 蛋尖朝下擺放？

雞蛋幾乎是居家必備食材，但你又知不知道如何正確保存？有專家指，不少人習慣將雞蛋置於雪櫃門邊的蛋架，此舉有機會增加食安風險；最佳保存方法是冷藏於雪櫃內部、且蛋尖朝下擺放。

雪櫃門邊溫度不穩 宜放內部冷藏區 洗選蛋保鮮期約一個月

台灣腎臟科醫生顏宗海在節目《健康e起聊》中分享，因為雪櫃門邊是溫度變化最劇烈的區域，每次開關都會影響該處溫度，不利於雞蛋保存。最理想做法是將雞蛋連同原裝透明盒，置於雪櫃內部的冷藏格，以維持穩定低溫。另外，顏醫生指擺放時應注意將雞蛋的圓端（即氣室所在）朝上、尖端朝下，有助保持蛋黃位置居中及減慢水分流失。

洗選蛋保鮮期約一個月 留意雞蛋來源 避免藥物殘留

他提醒，因為市面上常見的洗選蛋已經過清潔及處理，較為乾淨，保鮮期約為一個月，故購買後應盡快冷藏，並在期限內食用。如果發現蛋殼破裂、蛋液混濁或有異味，代表雞蛋已變質，切勿食用。如果打蛋時若見蛋黃鬆散移位，也代表雞蛋新鮮度不足。

相較於傳統散裝蛋外表可能附有羽毛或雜質，洗選蛋經過標準化清潔與篩選流程，衛生條件比較有保障。顏醫生建議優先選購包裝完整的洗選蛋，以降低食安風險。

本港過往曾發生雞蛋驗出芬普尼等污染事件，亦有雞蛋曾被檢測出含有害物質如農藥殘留及類雌激素等，影響人體健康。消費者宜選擇信譽良好的品牌，並注意產品標示。

資料來源：《健康e起聊》

