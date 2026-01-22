網友驚見雞蛋有血大呼「恐怖」 專家拆解血斑蛋食用風險 哪些蛋更應忌吃？

【雞蛋/血蛋】近日有網友在社交平台分享，打蛋時驚見大量蛋液呈血紅色，直呼「好恐怖」，而引發熱議。不少人都疑惑若遇到「血蛋」到底能否食用，更有網友擔心食用後恐食物中毒。

網友驚見雞蛋有血大呼「恐怖」專家拆解血斑蛋食用風險

有台灣網友在Threads上分享，打蛋時發現打出的蛋液布滿血紅色，大感震驚，有不少網民留言表示「絕對不敢吃」、「太可怕了吧」、「感覺晚上會做惡夢」等，更有留言指「可能是雞生病或是受到感染，而且雞蛋裡面有可能有沙門氏菌」，可見不少人對雞蛋中出現異物普遍感到不安。

台灣農業部曾發文指出，雞蛋中出現的紅色血漬或黑點，實為「血斑蛋」或「異物蛋」。因為母雞在排卵過程中，微量血液或上皮組織移至蛋黃或蛋白處，隨後被包裹在蛋內形成。農業部強調：

「血蛋」屬雞蛋形成過程中的自然異常現象，發生機率較低；

不影響食品安全，可正常食用，但要留意保存期限。

霉斑蛋/蛋殼破裂/蛋殼有裂紋 切忌食用

農業部指，消費者最應注意的是「霉斑蛋」——因運輸碰撞導致蛋殼破裂，於貯存期間受微生物污染而產生霉斑，此類雞蛋建議切勿食用。為確保雞蛋品質與食用安全，本港食安中心提醒消費者，在購入雞蛋後要留意：

市面有售的雞蛋在商業加工處理過程中已作清洗或噴上礦物油，不會破壞表層膜。

消費者不需清洗雞蛋，不當清洗亦可能破壞表層膜；弄濕蛋殼可能會有利微生物進入蛋內，殘留在蛋殼表面上的水可能有助蛋殼上的細菌繼續生存。

若雞蛋遭禽鳥糞便污染，可用水清洗（如有需要，可用家居洗滌劑輔助清洗）。清洗後，應立刻把雞蛋烹煮。

綜合專家意見，消費者在選購及處理雞蛋時應注意，查蛋殼是否完整無裂紋，若於市場購買散蛋，應挑選蛋殼完整且乾淨無污漬雞蛋，回家後可用乾淨軟布輕輕擦拭後，遵循「不清洗、冷藏存」原則，直接將雞蛋放入冰箱保存，毋須水洗。

延伸閱讀：雞蛋怎樣煮最好？營養師揭6種煮法健康排名 炒蛋加1物蛋白質量倍增

---

相關文章：

買啡殼雞蛋/白殼雞蛋好？蛋黃越橙越有營養？拆解雞蛋6大迷思

7種天然食材可取代雞蛋 改用這些水果/堅果焗蛋糕/奄列 營養價值更高更低脂

40歲後肌肉漸流失 醫生教這樣吃雞蛋 增肌延壽/防腦退化｜附5款雞蛋食譜

92歲也不生病更「返老還童」！每日吃蛋超有效？長壽達人日吃8食物 更降膽固醇防腦退化