啡雞蛋、白雞蛋有何分別？專家拆解營養價值 吃哪種更健康？

市面上出售的雞蛋大多都是呈啡色、白色外殼，不少人都會疑惑，啡色蛋與白色蛋價格有少許差異，到底哪款蛋更有營養？有專家指，蛋殼顏色與營養價值毫無關係，只取決一個原因，就是母雞的品種！

啡雞蛋、白雞蛋有何分別？專家拆解營養價值

雞蛋有啡色、白色之分，當中有何區別？據外媒報道，註冊營養師Vicki Koenig受訪時指出，雞蛋顏色與雞的品種直接相關，而雞蛋的顏色僅為遺傳特徵，不影響內部營養。即是：

羽毛純白的雞產白蛋

羽毛呈紅色或棕色的母雞則產啡色蛋

至於為何啡蛋通常較貴？營養諮詢公司創辦人Emer Delaney說明，價格差異僅反映飼養成本，而非營養高低，一般有以下原因：

產啡色蛋的母雞體型較大，多數超過7磅，需要更多飼料與能量，導致生產成本較高，價格自然提升

產白色雞蛋的母雞體型較小，飼養成本較低，雞蛋市場價格通常較平

啡雞蛋、白雞蛋營養無分別 專家：兩者完全相同

Vicki Koenig強調，無論啡蛋白蛋，其蛋白質、維生素及礦物質含量均完全相同，無論選擇哪種顏色，每隻雞蛋均提供以下營養素：

完全蛋白質（約6克/隻） 維他命A、D、E、K 膽鹼（助腦部健康） 抗氧化劑（如葉黃素） 健康脂肪

營養師指，這些營養素能夠帶來許多益處，包括增強能量與飽足感、幫助調節情緒、維持肌肉功能、及減輕身體發炎。

影響雞蛋營養關鍵：飼料成分及飼養方式

美國雞蛋委員會指出，真正影響雞蛋營養成分的因素並非蛋殼顏色，而是以下2重點：

1. 飼料成分：

餵食強化飼料可提升營養成分含量

可留意營養標籤，會註明特殊強化成分，如Omega-3或維他命D

2. 飼養方式：

《Molecules》期刊研究發現，有機蛋含較多嬰幼兒成長所需營養，普通蛋含更多助脂肪代謝物質

放養、自由放養、傳統養殖等標籤僅反映飼養環境

資料來源：Prevention

延伸閱讀：網友驚見雞蛋有血大呼「恐怖」 專家拆解血斑蛋食用風險 哪些蛋更應忌吃？

