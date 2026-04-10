牙刷比馬桶刷更污糟？專家揭驚人細菌量、正確平放最衛生 附3招防感染

每天放入口的牙刷，隨時比馬桶刷更污糟？有牙科專家指出，牙刷毛上的牙菌斑每克含有高達1000億個細菌，密度與糞便相若。若存放不當，隨時成為疾病的傳播媒介。究竟怎樣放才最衛生？

浴室濕氣是細菌溫床 專家推薦「平放＋刷毛朝下」

很多人習慣將牙刷放在浴室的漱口杯內，其實這正是細菌最愛的環境。牙科醫生宮本日出指，洗澡後鏡子起霧，代表溫暖潮濕的空氣已經瀰漫整個空間，牙刷的刷毛根部會出現微小結露，讓細菌迅速繁殖。病毒雖然不會在牙刷上增生，但潮濕環境會延長它們的存活時間。

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而細菌與病毒的最大敵人是「乾燥」。牙刷在完全乾燥的過程中，微生物會更容易死亡。為了防止牙刷成為感染源，宮本醫生提出了3招：

徹底沖洗：用流動的水仔細沖洗刷毛根部，去除食物殘渣。 瀝乾水分：用手指輕彈刷毛，或用乾淨毛巾、紙巾輕輕按壓吸走水分，可大幅縮短細菌存活時間。 平放乾燥：將牙刷「平放」，讓刷毛朝下，水不會積聚在刷毛根部，乾燥最快。若直立擺放，水會流向刷柄一側，容易滋生細菌。

另外，洗澡後應開啟抽風機2至4小時，或打開窗戶、門，製造通風環境，保持洗臉台乾燥2至3小時。

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牙刷暗藏千億細菌 密度如糞便

宮本醫生指，口腔內棲息著牙周病菌、口臭菌、大腸菌、肺炎菌等約700種細菌，而附著在牙齒表面的「牙菌斑」，其細菌密度與糞便幾乎相同——每1克含1000億個細菌。

一支牙刷的刷毛數量約1200至4200條，質料多為尼龍或飽和聚酯。宮本醫生說：「換句話說，如果使用方式不當，牙刷真的可能變成『馬桶刷』般的狀態。」若使用者本身患病，牙菌斑上亦可能附著病毒，再與家人的牙刷接觸，便可能交叉感染，增加流感或感冒風險。

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每月更換一次 病癒後即換新牙刷

宮本醫生建議，一般情況下牙刷應每月更換一次。若剛從流感、感冒等疾病康復，為避免再次感染，應立即更換新牙刷。同時，患病期間的牙刷最好不要與家人的放在同一空間，以防交叉感染。

總結來說，每天守護牙齒健康的牙刷，只要在存放方式上多花一點心思——沖洗乾淨、徹底瀝乾、平放朝下——就能有效降低細菌與病毒風險，同時保護自己與家人。

資料來源：TBS NEWS DIG

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