浴室最髒不是馬桶！研究揭牙刷杯驗出糞便細菌 如何清洗可避免感染細菌？

平日用的牙刷杯也會隨時染上致命細菌？有研究發現，牙刷杯的含菌量驚人，甚至驗出代表糞便污染指標的2種細菌。如何清潔牙刷杯才能避免病從口入？

浴室最髒不是馬桶！研究揭牙刷杯驗出糞便細菌

根據外媒《Real Simple》報道，許多人以為廁所馬桶是家中細菌最多的地方，因而頻繁清潔，但事實並非如此，它甚至不是浴室內最骯髒的物件。根據美國國家衛生基金會（NSF）的一項研究發現，牙刷杯竟是家居環境中第3骯髒的物品，其骯髒程度僅次於洗碗海綿和廚房水槽。研究指出，有27%的牙刷杯被檢測出含有大腸桿菌群，這類細菌包括沙門氏菌及大腸桿菌，是糞便污染的指標。

一位擁有超過15年經驗的專業清潔人員在網上論壇Reddit上發文，形容牙刷杯是浴室裡最惡心的物品，並強烈建議每個人應立即檢查家中的牙刷杯。他寫道：「多年來清洗這些杯，我聞到的氣味有時真的讓我難以忍受。請大家幫個忙，聞一聞你家的牙刷杯，如果那味道讓你靈魂出竅，就趕快把那噁心的東西扔掉吧！」

4招清洗牙刷杯 可避免感染細菌

不過，牙刷杯變髒也並非只能丟棄。只要用對方法清潔，還可以繼續安全使用。以下是4種簡單有效的清潔方法：

4招清洗牙刷杯

4招清洗牙刷杯：

清潔牙刷杯最簡單的方法之一，就是直接將它放入洗碗機。養成每星期將牙刷杯與其他餐具一同清洗一次的習慣，這樣就能有效防止污垢和細菌積聚。 只需將牙刷杯注滿水，然後依照包裝說明，放入一片假牙清潔片浸泡。完成後，用清水沖洗乾淨，並以乾布抹去殘留的污垢即可。 如果家中沒有假牙清潔片，也可以在牙刷杯倒入漱口水，浸泡數分鐘，同樣能達到消毒殺菌的效果。 如果牙刷杯架是壁掛式的，或因款式問題而不能放入洗碗碟機或盛水，你可以直接用熱肥皂水擦拭。清潔時，必須確保擦拭到所有可能藏污納垢的縫隙和角落。

上述的方法其中一種應該能讓牙刷杯恢復如新，若經過上述清潔方法如果清潔後牙刷杯仍然有異味或明顯髒污，最好是更換一個新的。此外，保持牙刷本身的清潔，也是維持牙刷杯衛生的重要一環。建議每星期至少對牙刷進行一次消毒，並每三至四個月更換一次新牙刷。

資料來源：《Real Simple》

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