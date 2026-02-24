Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牙齦萎縮有救！專家大推4種「天然牙刷」食物 西芹洋蔥齊上榜 

保健養生
更新時間：17:24 2026-02-24 HKT
發佈時間：17:24 2026-02-24 HKT

牙齦健康與飲食息息相關，原來有部分食物功效強大如「天然牙刷」，可幫助維持牙齦健康、減慢牙齦萎縮。即看專家推介的「4種天然牙刷食物」吧！

專家大推4種「天然牙刷」食物 西芹洋蔥齊上榜

營養師夏子雯在台灣節目《祝你健康》中分享4種食物，因其質地或成分特性，能於嘴嚼過程中發揮清潔牙齦、保持口腔清新的作用，被譽為「天然牙刷」。

 

天然牙刷食物｜1. 薄荷

薄荷自古已被用於敷於牙齦上，具抗炎功效，可保持口氣清新。日常可將薄荷葉泡水飲用，或咀嚼泡過水的薄荷葉，既可按摩牙齦，又有助改善口氣。

現代牙膏會添加薄荷成分，具清新效果；無糖薄荷糖或薄荷香口膠亦可中和口腔酸性，減少細菌滋生。

天然牙刷食物｜2. 西芹

西洋芹質地粗糙，咀嚼過程可幫助按摩牙齦。經常咀嚼這類食物，不僅有助牙齦健康，更能提升大腦專注力。

天然牙刷食物｜3. 洋蔥

洋蔥含硫化物，具有殺菌抗菌功效。生食時硫化物含量較高，抗菌效果更佳；煮熟後硫化物雖流失，但仍保留豐富膳食纖維及鈣質，有益健康。

天然牙刷食物｜4. 香菇

香菇所含的多醣體具抗菌作用，有助提升免疫力。除香菇外，金針菇、猴頭菇等，甚至木耳（包括白木耳、黑木耳）同樣具有類似功效。

夏子雯強調，牙齦與肌肉一樣，需要訓練，長期不訓練咀嚼功能，牙齦容易萎縮，牙齒可能鬆動脫落，最終影響進食能力。即使是長輩牙口不好，也可將食物煮軟，仍應保留咀嚼過程，而非完全依賴流質飲食。

吃天然蔬果還是喝天然果汁更好？

到底吃天然蔬果、還是喝天然果汁更好？夏子雯建議，應選擇吃完整的天然蔬果，而非飲用果汁。因為以下原因：

  1. 市面上有不少濃縮果汁，糖分高得有如「純糖水」。以一杯250毫升的橙汁為例，可能需要五至六個橙榨取，相當於五至六份水果的糖分，導致血糖急升。
  2. 果汁去除果渣後，膳食纖維、維他命及礦物質會大量流失。若確實想飲用果汁，建議自製「綠拿鐵蔬果汁」，以2份蔬菜配1份水果的比例調配，減少糖分攝取。
  3. 喝果汁缺乏咀嚼過程，減少按摩牙齦的動作。

資料來源：《祝你健康》

專家履歷：營養師夏子雯

曾任新光醫院營養課股長、歐洲學校營養顧問。專長為各類疾病飲食指導、體重管理、孕產嬰幼兒營養及運動營養。

