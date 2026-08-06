佘詩曼疑胸壓Chrome Hearts型男老闆  俯身疑跟對方背脊零距離接觸  網民驚呼：企側邊唔得？

國際知名銀器品牌Chrome Hearts的老闆之一Richard Stark近日旋風式訪港，溥儀眼鏡創始人邱子傑為他舉辦了一場星光熠熠的盛大酒會。城中名人明星紛紛前來朝聖，場面墟冚，包括視后佘詩曼（阿佘）、胡定欣、方力申、郭偉亮（Eric Kwok）與葉佩雯夫婦、草蜢的蔡一傑和蔡一智、蘇永康等，足見Richard Stark的巨星級魅力。

佘詩曼「集郵」成功

活動上，視后佘詩曼盛裝出席，她身穿一件黑色半透視上衣，配襯簡約而高貴的珠寶首飾，散發著成熟優雅的氣質，狀態大勇。阿佘亦把握機會，成功與Richard Stark合照。事後，她在個人Instagram上分享喜悅，表示非常榮幸能參與盛會，並成功「集郵」偶像，興奮之情溢於言表。

相關閱讀：佘詩曼穿母校旗袍校服騷美腿？ 網民激讚零違和 與昔日師生相聚賀協恩90周年校慶

佘詩曼疑胸壓Chrome Hearts老闆

然而，活動上一段影片卻意外成為網民焦點。影片中，Richard Stark正坐著為一件黑色T恤簽名，而佘詩曼則站在他正後方。為了穩住T恤，讓簽名過程更順利，阿佘俯身向前，越過Richard Stark的肩膀，伸出雙手緊握T恤的兩邊。這個動作令兩人距離瞬間拉近，姿勢顯得非常親密。從某些角度看，佘詩曼的上圍更疑似緊貼著Richard Stark的背脊，畫面引人遐想。

網民：點解要用個胸？

該影片在網上瘋傳後，立即引發網民熱烈討論。不少網民對佘詩曼的舉動表示驚訝，紛紛留言：「條鬼佬乜水？點解要用個胸？壓住佢背脊？」、「企側邊撐住唔得？點解要後面？」質疑其動作的必要性。

相關閱讀：譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴 鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀 佘詩曼飲到面紅紅

佘詩曼跟Richard Stark好親近

不過，很快便有知情者解釋，男方是國際品牌Chrome Hearts的老闆，極具份量。亦有網民為佘詩曼平反，認為她只是想幫忙固定衣服，並無他意，「佢係想蚊左右 咁效果會平均啲 都無乜大問題」、「她在固定給偶像簽名的衣服」。

佘粉：好小事大驚小怪

另外，也有不少粉絲力撐偶像，認為外界不應大驚小怪，「好小事大驚小怪」。更有網民表示，佘詩曼已年過五十且單身，與國際名人熱情互動亦無不可，「成50歲人，人靚但冇伴，姣下又何妨？」。

