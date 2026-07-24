佘詩曼穿母校旗袍校服騷美腿？ 網民激讚零違和 與昔日師生相聚賀協恩90周年校慶

視后佘詩曼（阿佘）到瑞士IMI International Management Institute Switzerland修讀酒店管理學前，曾於協恩中學附屬小學、協恩中學就讀。協恩中學早於1936年創立，今年10月踏入建校90周年，佘詩曼近日為母校協恩中學慶祝建校90周年，特別抽空重返校園接受專訪，更與昔日同窗及老師開心聚舊。

佘詩曼遊走校園勾起昔日回憶

佘詩曼今日（24日）在IG分享重返母校協恩中學的照片，當中包括多張參觀校園，以及與昔日同學遊走禮堂、樓梯、走廊、課室等合照，每一張照片都充滿珍貴回憶。其中更見到佘詩曼激罕「重披」藍色旗袍校服的相片，引出不少校友爆料：「小學時同你一齊搭校車㗎」、「當年你是yunn house cheering team leader，我記得你幫我哋班F1𡃁妹設計嘅啦啦隊套衫好靚嫁」、「阿佘真係keep得好好」，大讚佘詩曼由細靚到大。

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在佘詩曼曝光的相片中，見到她與一眾舊同學換上協恩標誌性的藍色旗袍校服，坐在校園極具代表性的紅磚樓梯上留影。保養得宜的佘詩曼，穿起校服仍保留少女味，獲大批網民激讚毫無違和感。不過，佘詩曼隨後解釋校服照的真相，原來眾人並非在校園換上校服拍攝：「其中一個同學用AI幫我哋以前着校服嗰個樣神還原，好正！」效果逼真得令人驚嘆。

佘詩曼感謝老師栽培一生受用

佘詩曼留言：「好難得嘅一次合體！事緣母校90周年，返去做專訪，順便約埋舊同學老師一齊gather。喺以前日日做assembly嘅hall做訪問，感覺好奇妙——當年個校服妹點會諗到三十幾年後有今日？」佘詩曼回憶起從幼稚園已認識的舊同學：「由一年班已經開始一齊同站坐校車嘅、喺班房年年都坐埋附近嘅，同埋中學friend而家嘅知己，仲有師妹變咗副校長（so proud！）。行勻tuck shop、操場、泳池、課室，成個腦都係美好同搞笑嘅畫面。」佘詩曼不忘向母校及一眾老師表達深切謝意，感激當年的悉心栽培，讓她一生受用。

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