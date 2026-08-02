譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅

近日，香港一場盛大的富豪之子婚宴成為了社交界與娛樂圈的熱話，這場世紀婚禮不僅現場佈置極盡奢華、氣派萬千，更令人矚目的是其「星光熠熠」的賓客陣容。溥儀眼鏡創始人邱子傑（Jeffery）與太太邱李茂琪（Margaret），以及資深演藝人賈思樂，今日於IG上載了多張婚宴現場的震撼合照。

城中富豪之子婚宴氣派非凡

從嘉賓們分享的照片中可見，婚宴現場的佈置極具心思且不惜工本。華麗的水晶吊燈、精緻的巨型花藝佈置，加上寬敞宏偉的宴會大廳，筵開數十席的規模讓整個婚宴充滿了頂級豪門的氣派。賓客們穿梭於如此夢幻且奢華的場景中，每一處都彰顯著主人家的非凡品味與財力。

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成龍戴眼鏡出席好精神

這場婚宴的賓客名單絕對是頂級配置，包括成龍、譚詠麟、曾志偉、陳百祥、鍾鎮濤、苗僑偉及佘詩曼等重量級巨星傾巢而出，現年72歲的國際巨星成龍大哥，當晚戴著文青眼鏡，身穿白色半高領衫搭配淺色中式套裝現身。雖然臉上帶著歲月的痕跡，但大哥極精神，更毫無明星架子，滿場飛與賓客們開心合影，盡顯慈眉善目的一面。

譚詠麟英倫風打扮好瀟灑

「校長」譚詠麟是晚狀態一流，顯得駐顏有術，白襯衫打領帶配上格子西裝外套，造型極具英倫紳士風範，而鍾鎮濤頂著一頭濃密黑短髮，以黑框眼鏡配搭黑襯衫與黑西裝，笑容燦爛。他身形挺拔、皮膚緊緻，狀態極佳，二人跟成龍同框時，三人展現出同款的燦爛笑容，可見老友相聚份外開心。

佘詩曼攬實邱子傑夫婦

婚宴現場氣氛極度高漲，巨星們拋開工作壓力，全情投入這場歡樂派對中。邱子傑當晚以一身全黑型格打扮示人，太太邱李茂琪則盤起優雅髮髻，身穿白色鏤空上衣，高貴大方。視后佘詩曼亦以標誌性短髮及全黑晚裝亮相，心情大好的她，於現場玩得極開心，疑似飲到面紅紅親暱地摟著邱子傑夫婦合照，盡顯深厚交情。

曾志偉陳百祥敬酒好開心

場內另一高潮，見到曾志偉與陳百祥敬酒，曾志偉打扮隆重，深灰色馬甲配襯衫領帶；陳百祥則以黑衫搭配白色圖案外套，造型搶眼。兩人與成龍、邱子傑及主人家等人舉杯暢飲，大家笑容滿面，熱情互動，將全場氣氛推向頂峰。而在大合照中，更驚喜捕捉到站在鍾鎮濤身旁的「三哥」苗僑偉，他對著鏡頭擺出逗趣表情，與賈思樂等老友打成一片。

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